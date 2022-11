Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre 2022/ Gemelli, Bilancia, Capricorno e Acquario…

L’Oroscopo Paolo Fox torna carico di previsioni e indicazioni, anche per coloro che sono nati sotto i segni di Gemelli, Bilancia, Capricorno e Acquario. In questo approfondimento, infatti, ci soffermiamo su questi segni, forti dei consigli dell’astrologo, che ha scrutato le stella Radio Latte Miele, nel consueto appuntamento su Latte Miele. Cosa devono aspettarsi riguardo amore, salute e lavoro? Che giornata sarà quella di oggi, domenica 20 novembre 2022? Ma queste sono solo alcune delle domande a cui questi segni vogliono trovare risposta. Non resta allora che proseguire nella lettura per scoprire tutto…

Gemelli e Bilancia, che domenica secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Gemelli, più volte l’oroscopo Paolo Fox ha spiegato che devi stare attento fino al 6 dicembre e quindi ci saranno delle giornate in cui avrai voglia di buttare all’aria tutto e di metterti contro delle persone, forse perché ti sentirai offeso nell’orgoglio. Conviene però agire o reagire così? La prima cosa da fare è, se per caso, hai sbagliato davvero e comunque, se ci sono state delle esagerazioni, non da parte tua, ma da parte degli altri, forse la migliore risposta è il silenzio, piuttosto che l’attacco. Cerca di recuperare un buon equilibrio in amore.

Bilancia, la Luna nel segno è di buon auspicio secondo l’oroscopo Paolo Fox, perché regala delle emozioni. Forse avresti bisogno di un po’ di relax: sappiamo che l’estate ha provocato tanti dubbi, ma la maggioranza di voi questi dubbi li ha superati e adesso non solo ha una maggiore stima di sé, ma è anche più forte nella capacità organizzativa. La Bilancia, nonostante appaia come una persona sicura di sé, in realtà non lo è e quindi più conferme ha nella vita, di tipo pratico, e più si sente meglio. Dopo giorni pesanti, ben venga questa domenica migliore.

Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Capricorno e Acquario

Capricorno, molti ti contestano il fatto che tu sia testardo e determinato, ma è quello che piace agli altri! Perché poi tutti fanno riferimento a te, quando hanno un problema? Certo che tu potresti anche essere stanco di aggiustare i guai che combinano gli altri, riflette l’oroscopo Paolo Fox. Quelli che vogliono fare scelte importanti dovranno mettersi in gioco: questo periodo costa fatica, ma sarai premiato da un 2023 che, non subito, ma dopo qualche mese, davvero ti porterà grande stabilità e questo vale anche per l’amore.

Acquario, una Luna favorevole: il consiglio dell’oroscopo Paolo Fox è quello di non esagerare nel fare le cose di corsa, soprattutto se devi recuperare il tempo perduto. L’Acquario è noto per fare le cose all’ultimo minuto, magari per prendere troppi impegni e poi ritrovarsi nei guai. Sappi che il prossimo sarà un anno che troverà di nuovo Giove favorevole e che questo è un periodo diverso, rispetto agli inizi di novembre: chi ha litigato potrà fare pace ed è un cielo bello per i sentimenti.











