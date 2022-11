Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre 2022/ Stelle di Toro, Vergine, Scorpione e Cancro

La fine dell’anno non è più lontana, ma non è ancora tempo di pensare al prossimo anno, anche se l’Oroscopo Paolo Fox qualche indicazione ha cominciato a darla. Ma le previsioni di oggi, domenica 20 novembre 2022, sono utili anche per chiudere al meglio questa annata, per gettare le giuste basi, per seminare e poi raccogliere. Questo vale anche per Toro, Vergine, Scorpione e Cancro, che sono protagonisti di questo approfondimento. I nati sotto questo segno troveranno, dunque, le indicazioni fornite dall’astrologo nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele, nel corso della rubrica Latte Miele. Potrebbero esserci delle belle sorprese, oltre a importanti indicazioni…

Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Toro e Vergine

Toro, l’oroscopo Paolo Fox spera proprio che ci siano state delle dispute passeggere agli inizi del mese e ora che Venere non è più opposta, sembrano lontane alcune divergenze, malinconie e ripensamenti. Anticipo però che ci sono Toro un po’ arrabbiati, in quanto questioni di soldi non sono state risolte e quindi è rimasto un debito in sospeso e c’è qualcosa che non va. Ora che le stelle sono un po’ più compiacenti, si può cominciare a pensare a un anno importante: il prossimo.

La Vergine può contare su buone prospettive, dal 6 dicembre in poi, ma in questi giorni ha qualcosa in sospeso secondo l’oroscopo Paolo Fox. Ognuno avrà la sua: chi dovrà prendere decisioni drastiche di lavoro, chi deve affrontare un problema di salute e chi, semplicemente, entro la fine del mese, dovrà ribadire alcuni concetti. La cosa importante però è ritrovare un buon equilibro e ti anticipo che dicembre sarà un mese importantissimo: anche se ora sembra tutto a soqquadro, sarà più facile mettere le questioni in ordine e anche qualche paletto, per definire meglio i tuoi confini.

Scorpione e Cancro, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Scorpione, prendersela per tutto non è la soluzione migliore per stare sereni, avverte l’oroscopo Paolo Fox. So che tu hai a che fare sempre con un animo turbolento, sei una persona ipersensibile e forse addirittura un po’ intollerante, a volte. Siccome queste giornate sono un po’ stancanti, è facile reagire in maniera esagerata: nei rapporti con i parenti o fra genitori e figli è meglio essere cauti. Comunque, le intuizioni saranno vincenti, le emozioni tornano e questo resta un cielo con indicazioni favorevoli per il futuro.

Cancro, questa Luna, un po’ faticosa e un po’ nervosa, dice secondo l’oroscopo Paolo Fox che da ieri sei un po’ imbronciato. Sappiamo però che di tuo sei molto lunatico: in certe giornate, sembra che tutto sia meraviglioso e in altre tutto complicato. Ecco perché oggi vorresti ricevere delle conferme, dell’affetto, anche se detesti richiederlo in maniera esplicita. In realtà, le persone che ti conoscono bene sanno quando è il momento in cui hai bisogno di qualcosa in più.











