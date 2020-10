OROSCOPO PAOLO FOX OGGI 20 OTTOBRE 2020/ Che giornata sarà? Leone, Gemelli e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco un breve riepilogo delle previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di martedì 20 Ottobre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle. E allora analizziamo i primi quattro segni. Ariete: Una Luna in ottimo aspetto sembra regalare alla giornata di oggi una buona energia per superare le difficoltà che da tempo continuano a presentarsi. Con l’arrivo del 2021 bisognerà confrontarsi con diversi impegni, per questo adesso bisognerebbe riuscire ad organizzare al meglio gli impegni. Toro: Le difficoltà che si stanno presentando a causa di alcune provocazioni o delle pressioni eccessive provenienti dall’ambiente circostante potranno essere affrontate efficacemente soltanto se si riuscirà a reagire con maturità anche ai comportamenti più fastidiosi, senza lasciarsi trascinare da inutili polemiche. Gemelli: Il desiderio di chiarire alcune questioni che ultimamente potrebbero aver creato un po’ di confusione lascia avvertire la necessità di alcune risposte che tardano ad arrivare. Purtroppo, ad ora non sarà possibile ottenere molto più di questo e sarà necessario accontentarsi. Cancro: Queste giornate invitano a non lasciarsi trasportare dai rimpianti, imparando dalle situazioni passate a concedere maggiore attenzione alle proprie intuizioni. I contrasti interiori che hanno caratterizzato le ultime settimane potrebbero protrarsi ancora almeno fino al mese di Dicembre, ma bisogna evitare che questa condizione di dubbio consenta ad altri di influenzare le proprie scelte.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Andiamo avanti nel viaggio tra i segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox. Leone: Durante queste settimane sembra essere in atto un processo destinato ad accrescere il proprio potere all’interno di alcune situazioni lavorative. Questa situazione astrologica promette buone soddisfazioni, ma sarà necessario prestare attenzione ai consigli che si decide di seguire. Vergine: Nonostante questo sia un periodo piuttosto positivo, questa settimana sembra essere iniziata con qualche difficoltà. Gli obbiettivi che si desidera raggiungere sembrano infatti richiedere una notevole dose di fatica capace di creare qualche lieve disturbo fisico. Attenzione alle relazioni interpersonali. Bilancia: Oggi si potrà ancora contare su una buona energia, ma da domani si potrebbe registrare un lieve calo. In generale, le grandi difficoltà vissute durante gli ultimi tempi si andranno ad affievolire con l’avvicinarsi del 2021. Scorpione: La giornata di oggi si preannuncia molto positiva, ma bisognerebbe prestare maggiore attenzione al piano economico, imparando a preventivare spese impreviste. Buone possibilità per i rapporti con Acquario e Bilancia.

Oroscopo di Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Completiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox su LatteMiele con gli ultimi quattro segni. Sagittario: Queste sembrano essere giornate di grande agitazione, che potrebbe persino tramutarsi in rabbia se non correttamente indirizzata. Anziché dare spazio ad inutili conflitti, sarebbe bene riuscire a convogliare questa energia verso la realizzazione di alcuni importanti progetti, lasciando indietro le difficoltà che hanno caratterizzato la prima parte dell’anno. Capricorno: La crescita di questo periodo potrebbe aver modificato alcuni importanti punti di riferimento, causando un po’ di disorientamento e spossatezza. Il desiderio di raggiungere alcuni obbiettivi prefissati potrebbe però prevalere. Acquario: Sembra persistere una situazione di confusione e perplessità, ma durante la giornata di oggi si potrà contare su alcune emozioni molto positive che si accentueranno con la fine di Ottobre, quando Venere tornerà favorevole. Pesci: Questo periodo sembra essere contraddistinto da una forte agitazione interiore, accentuata da alcuni avvenimenti esterni. Per riuscire comunque a sfruttare le buone possibilità offerte da queste ore sarebbe bene cercare di contrastare questo senso di inadeguatezza impegnandosi nella realizzazione di alcuni progetti.



