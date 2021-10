Oroscopo Paolo Fox oggi 20 ottobre 2021/ Acquario, Gemelli, Bilancia: la giornata

Nuovo appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox? Che giornata sarà quella di oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, per i segni di Aria? Non ci resta che scoprirlo grazie al celebre astrologo e al consueto appuntamento con la rubrica Latte e stelle sulle frequenze di Radio Latte e miele. Partiamo con l’Acquario, alle prese con qualche dossier di troppo. Poi abbiamo i Gemelli, tra Venere opposta e le novità in amore, mentre la Bilancia si avvicina a giorni degni di nota per i sentimenti…

Acquario: le previsioni di oggi

L’Acquario deve guardare al futuro con ottimismo: per l’Oroscopo Paolo Fox vincono quelli che hanno cambiato pelle, che magari anche nel piccolo hanno cambiato ufficio, gruppo, stile di lavoro. È importante per l’Acquario ogni tanto rinnovarsi, altrimenti comincia a prendersela con se stesso e con gli altri. I rapporti intricati e intriganti andrebbero cancellati: è possibile che adesso la tua storia d’amore giunga a un punto di svolta. Novità, incontri.

Gemelli e Bilancia, l’analisi dell’oroscopo Paolo Fox

Per i Gemelli: in questi giorni c’è sempre una grande voglia di rivalersi, però l’Oroscopo Paolo Fox consiglia, soprattutto in famiglia e in amore, di non fare il passo più lungo della gamba. Questo è un periodo che può portare qualche contrasto, lo dico perché Venere opposta non è per forza significativa di allontanamenti, magari è solo un temporale quello che si è abbattuto sulla tua vita sentimentale. Comunque è importante che tu cominci già da adesso a cercare le vere ragioni di un eventuale disagio, prima che arrivi il fine settimana.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox i Bilancia dovrebbero cercare di risolvere i problemi personali, familiari, entro la fine di ottobre, perché poi da novembre sarai preso da altre cose e anche l’amore potrebbe essere un po’ fiacco. Avrai modo di constatare quanto sia determinante una tua scelta nelle questioni affettive: è come se in questo periodo comandassi tu e, da questo punto di vista, il fine settimana sarà molto importante. La Bilancia è pronta a capire, è pronta anche a farsi scivolare le cose addosso, però c’è un limite a tutto e quando decide che non va più bene, che è stato infranto un sogno e che magari certe cose non sono giuste, agisce in maniera molto determinata.



