Oroscopo Paolo Fox oggi 20 ottobre 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: le previsioni

Ariete, Leone e Sagittario, che mercoledì 20 ottobre 2021 sarà? L’oroscopo Paolo Fox ha fatto il punto della situazione sui segni di Fuoco nel corso del celebre appuntamento con la rubrica “Latte e stelle” sulle frequenze di Radio Latte e miele. Non mancano le novità per i tre segni sopra citati. Partiamo dagli Ariete, chiamati ad affrontare una giornata particolarmente caotica, ma con aggiornamenti in amore. Il Leone deve provare a chiamarsi fuori dalle polemiche del caso, mentre il Sagittario può tener conto dell’ausilio di Luna e Venere…

Oroscopo Paolo Fox: le novità tra lavoro e amore per l’Ariete

Per l‘Oroscopo Paolo Fox, l’Ariete vorrebbe fare le cose con calma, ma poi c’è sempre qualcosa all’ultimo minuto che mette fretta, che sfugge e bisogna recuperare. Ci sono ancora delle opposizioni planetarie, ma a breve il Sole non sarà più contrario, però la paura di sbagliare è alta e a volte proprio la paura fa commettere degli errori, ti rende anche troppo frettoloso nella scelta di soluzioni che apparentemente potrebbero essere risolutorie rispetto a problemi che stai vivendo e che invece non lo sono. E poi attenzione alla paura di non essere amati! Quell’insicurezza che l’Ariete non rivela in maniera diretta, ma che sente dentro e può rendere rigidi, irragionevoli. Il risultato può essere una profonda inquietudine.

Leone e Sagittario, i consigli dell’oroscopo Paolo Fox

Per il Leone: secondo l’Oroscopo Paolo Fox con questa Luna interessante sembra proprio che sia arrivato il momento di parlare d’amore: Venere è in aspetto intrigante, medita sulle tue esigenze più profonde, comunicale alle persone che ti piacciono. Puoi dare anche alla persona amata, se già ce n’è una, la certezza dei tuoi sentimenti e poi ricordiamo che se ci sono delle tensioni è perché stai per iniziare un progetto di lavoro nuovo. Gli insoddisfatti sono quelli che vorrebbero cambiare, ma non possono.

Per il Sagittario: rivela il tuo amore ora che Venere è favorevole: l’amore, gli affetti sono di nuovo illuminati da questa luce che Venere espande. Non negarti le forti emozioni! Solo sabato e domenica possono essere giornate complicate, ma per chi? Per chi ha un amore clandestino, un dubbio nel cuore o ha in testa due persone, perché è difficile che con Venere nel segno non ci sia l’amore, più probabile che ci sia confusione d’amore per sovrabbondanza di pensieri. Comunque è il momento giusto per farti valere.

