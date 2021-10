Oroscopo Paolo Fox oggi 20 ottobre 2021/ Capricorno, Toro, Vergine che giornata sarà?

Nuovo appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. Cosa devono aspettarsi i segni di Terra per la giornata di oggi, mercoledì 20 ottobre 2021? Il celebre astrologo ha fornito una risposta a questo quesito nel corso del classico appuntamento sulle frequenze di Radio Latte e miele con la rubrica “Latte e stelle”. Il Capricorno deve fare i conti con un po’ di stanchezza a causa della Luna, mentre la Vergine deve fare delle riflessioni in amore. Il Toro, infine, deve fare i conti con il monito lanciato dal personaggio televisivo…

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per il Capricorno

Per l’Oroscopo Paolo Fox l’inizio di questa settimana è un po’ sotto pressione per il Capricorno, quindi chi ha troppi incarichi, troppe responsabilità, vorrebbe scaricare qualcosa, ma non si può! Anche perché poi tu ogni tanto dici “basta, pensateci voi” ma poi stai male, perché sai che le cose come le fai tu non le fa nessuno e gli altri un po’ se ne approfittano. In questo momento l’esercizio del libero arbitrio è importante. Costruttivi i nuovi rapporti di collaborazione e addirittura posso pensare, con Venere favorevole da novembre, nel tuo segno per molti mesi, che un amore possa diventare molto concreto.

Vergine e Toro, i consigli dell’oroscopo Paolo Fox

Per la Vergine: secondo l’Oroscopo Paolo Fox sei meno affaticato della scorsa settimana, ma attenzione alle problematiche che possono essersi aperte anche in amore, forse il partner non te la racconta giusta? C’è qualcosa che non quadra? Insomma è una situazione un po’ complicata che riporta alla luce dei desideri che magari avevi tenuto nascosti nel tuo cuore. La paura della solitudine, o magari di prendere una fregatura a livello sentimentale, non deve creare disagi o blocchi alle persone che vogliono comunque mettersi in gioco: se c’è un amore che ti interessa, magari caldeggialo ora, ma poi da novembre vai avanti.

Il Toro deve sempre stare attento alle questioni economiche e questo già da tempo, perché Saturno è contrario dall’anno scorso. Lo sforzo più grande, anche per coloro che non hanno problemi di soldi, è di evitare perdite e chissà quanti rami secchi sono stati tagliati. La situazione in generale invita ad amare: da novembre avremo una Venere molto importante, dopo la prima settimana, che aiuta i sentimenti. Diciamo che sta per arrivare una mistura di passione e romanticismo che ti permette anche, nel caso in cui una coppia non sia proprio in crisi, di ristabilire un contatto più profondo. Finalmente puoi spazzar via ombre e inquietudini, o quantomeno rilanciare i sentimenti.



