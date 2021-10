Oroscopo Paolo Fox oggi 20 ottobre 2021/ Pesci, Scorpione, Cancro: chi al top?

Quali sono le novità che ci attendono oggi, mercoledì 20 ottobre 2021? L’oroscopo Paolo Fox provvede a fornirci qualche indicazione. Il celebre astrologo e personaggio televisivo è intervenuto sulle frequenze di Radio Latte e miele grazie alla rubrica “Latte e stelle”, analizzando in particolare la situazione dei segni d’Acqua. Partiamo dai Pesci, che possono guardare con fiducia al futuro, mentre lo Scorpione deve fare suo un moto: “calma e sangue freddo”. Il Cancro, infine, è alle prese con una settimana decisamente particolare…

Oroscopo Paolo Fox: Pesci, le previsioni

Per i Pesci: secondo l’Oroscopo Paolo Fox bisogna fare attenzione perché più ci avviciniamo alla fine di questa settimana e più alcune tensioni potrebbero tornare protagoniste. È bello essere audaci in amore, ma non bisogna esserlo troppo quando ci sono delle situazioni poco chiare. Chi non ha superato una delusione d’amore deve puntare su novembre, chi in amore sta costruendo qualcosa di più, deve comunque tenere testa a vecchi annosi problemi, anche di tipo pratico, per qualcuno, come un problema di affitto, di acquisto, mutuo, uno sfratto: attenzione perché anche la casa in questi giorni potrebbe essere motivo di lievi disagi. Dal punto di vista emotivo quindi, sei in uno stato un po’ particolare: ci vuole concretezza ma anche una profonda spiritualità, per tenere testa a qualche provocazione.

Scorpione e Cancro, le novità dell’oroscopo Paolo Fox

Lo Scorpione, tra mercoledì e venerdì, dovrebbe cercare di mettere da parte qualche preoccupazione di troppo secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Direi che lo Scorpione adesso parla di emozioni, vuole vivere grandi emozioni. In realtà, potrebbe esserci un problema in famiglia, magari anche una preoccupazione per una persona che non sta bene. Giorni importanti per la professione, che può essere anche in grande fermento: non ci dimentichiamo che soprattutto i liberi professionisti tra qualche giorno avranno il Sole nel segno e questo rappresenta un elemento di forza in più. Si può veramente portare avanti un progetto o, per coloro che lavorano free lance, avere più collaborazioni in ballo o in vista.

Il Cancro vive una settimana un po’ sbandata: è come se dovessi fare un salto verso il futuro, lasciando qualcosa che per te è stato importante per anni. Per questo motivo il Cancro è un po’ sotto pressione, anche perché non è come un Sagittario, come un Acquario, come un Ariete, che di fronte a una novità si entusiasmano: il Cancro può amare le novità ma ha sempre paura di perdere quello che ha vissuto ed ecco perché trasforma il vissuto in ricordo che, se positivo, può essere anche una buona spinta per il futuro, ma se non lo è può rappresentare un freno nei confronti di ciò che arriva. Ora devi cancellare le emozioni negative: le tensioni che possono insorgere in questo periodo sono tante, ma sei però in grado di abbandonare situazioni, attività, senza troppi rimpianti? Questo può essere il vero punto debole.



