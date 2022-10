Oroscopo Paolo Fox oggi, 20 ottobre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox che come ogni giorni propone le sue frequenze su Radio Latte e Miele si concentra sui segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Ecco quali sono le previsioni della giornata per questi quattro segni, come sempre alle prese con alti e bassi:

Oroscopo di Paolo Fox: la giornata di Leone e Vergine

Leone, questo è un momento in cui è importante chiarire quello che non va. Lo dico perché, dopo domenica 23, avremo molti pianeti nervosi, in particolare il 25 e il 26, come accade al Toro e all’Acquario: qualsiasi tipo di preoccupazione o dubbio andrà risolto prima. Chi ancor non ha fatto un grande passo o un grande cambiamenti potrebbe cominciare a pensarci. A fine mese alcune problematiche potrebbero tornare attive, ma saprai come vincere ogni sfida.

Vergine, finalmente un cielo di recupero e l’ultima parte del mese annuncia anche un ritorno della speranza, perché penso che ultimamente ci siano stati troppi problemi. Forse anche qualche difficoltà con le persone che con te collaborano con te poi e quindi avrai dovuto mandare a quel paese qualcuno (poi se non l’hai fatto meglio). Potresti ripensarci da lunedì 24, perché le stelle, via via che ci avviciniamo alla fine di ottobre, saranno più ragionevoli. Ora devi essere molto attivo nella ricerca tua serenità. La Luna, entrata nel segno stasera, aiuta.

Oroscopo di Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, previsioni

Bilancia, sai che questo è un periodo di costruzione, dopo una tarda primavera pesante: tutto quello che stai facendo adesso è favorito. Inoltre, c’è una buona notizia perché, dal 29, Giove non sarà più contro per qualche tempo e quindi avrai modo, fino a metà novembre, di mettere a posto alcuni progetti, di capire da che parte sta andando un amore. Non isolatevi, perché gli incontri, in questo momento, valgono di più!

Scorpione, annuncio subito che ci sarà una fortissima concentrazione di pianeti tra martedì 25 e mercoledì 26. Quindi è molto probabile che, se hai in mente di fare una richiesta, potrai farla entro la fine del mese, ma soprattutto se aspetti un avanzamento o un chiarimento, ci sarà! Per il lavoro, continua questa ascesa e per i più giovani che non si sentono soddisfatti in quello che fanno, addirittura ci sarà un morto di rivoluzione e agitazione: potreste pensare di non voler più stare in un certo luogo o accanto ad alcune persone. Diciamo che, se alcuni progetti cambiano, in fondo è anche meglio. Fine mese importante per l’amore e quindi già da questa giornata del 20 bisogna guardarsi attorno.

