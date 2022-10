Oroscopo Paolo Fox oggi, 20 ottobre 2022/ Previsioni su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Per questo giovedì vediamo cosa ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox nel consueto appuntamento su Radio Latte e Miele per quanto riguarda questo quartetto di segni: le previsioni per la giornata per quanto riguarda Ariete, Toro, Gemelli e Cancro mentre la settimana si avvicina al weekend.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, le previsioni

Ariete, Mercurio ancora opposto: tornerà attivo dal 29. Le sfide ci sono e non mi meraviglierei se qualcuno fosse un po’ impegnato, soprattutto quelli che hanno scelto di fare qualcosa che non avevano mai fatto prima: non si può eccellere in tutto, anche se l’Ariete pretende di essere il primo in tutte le situazioni. Purtroppo o per fortuna, ultimamente ci sono stati dei limiti e dico per fortuna perché ogni tanto bisogna riposare e cercare di trovare strade sicure da percorrere. Nei rapporti con le persone autorevoli dev’esserci un po’ più di serenità. Se hai iniziato da poco una collaborazione devi ancora ambientarti. Amore ancora un po’ sottotono, ma da domenica le cose cambiano.

Toro, se c’è un passato difficile e se hai discusso con un ex, questo periodo ti invita a fare pace, perché dopo il 23 ottobre arriveranno una serie di opposizioni planetarie, concentrate soprattutto nelle giornate di martedì 25 e mercoledì 26, che potrebbero essere fastidiose. Mi viene da pensare che tutti quelli che hanno dei trascorsi un po’ strani o comunque siano reduci da una polemica, debbano tornare su vecchi discorsi e siano un po’ annoiati, per questo motivo. Insomma, punta sulla comunicazione e non sul disagio o sulla competizione.

Oroscopo Paolo Fox: tutto su Gemelli e Cancro

Gemelli, è importante adesso vivere delle emozioni sincere e creare delle buoni situazioni intorno, con grande leggerezza e una sorta di maggiore capacità di apprendere. A livello emotivo, ci sono tante cose che devi capire e magari anche esplorare: parlo a coloro che sono single da troppo tempo e a quelli che vogliono creare dei nuovi accordi. Mi piace questo cielo, ma stasera devi essere un po’ cauto a livello fisico.

Cancro, ci sarà qualcuno con cui discutere e devo dire che le ultime tre settimane sono state piene di discussioni. Addirittura c’è anche chi è rimasto fermo, in attesa di stare meglio e agire con più libertà. Non sono ancora finito le tensioni attorno, tanto che c’è anche chi è molto arrabbiato. Cerchiamo di chiarire cosa c’è che non va, anche in amore, altrimenti si rischia di vivere un fine settimana un po’ particolare.

