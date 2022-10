Oroscopo Paolo Fox oggi, 20 ottobre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

E’ arrivata la giornata di giovedì con l’Oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni in onda come ogni giorno su Radio Latte e Miele. Ultimi quattro segni dello Zodiaco sotto osservazione, tocca a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci scoprire cosa c’è da aspettarsi mentre la settimana entra nella sua seconda parte.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle per Sagittario e Capricorno

Oroscopo Sagittario

Sagittario tu che sei il cavallo selvaggio dello zodiaco che non si ferma mai, adesso finalmente ritrovi quella serenità che avevi perso: è come se, a settembre, un qualcosa fosse cambiato nella tua vita e forse non era più chiaro cosa fare, dove andare: non c’è stata una riconferma? I rapporti sentimentali sono interessanti in questo periodo, ma diventeranno molto più provocanti da metà novembre: hai quindi quasi tre settimane di tempo per valutare un sentimento o per fare nuove conoscenze. Giornata interessante, solo stasera consiglio di non fare le ore piccole.

Oroscopo Capricorno

Capricorno vi avevo detto che, dal 24, tutto sarebbe andato un po’ meglio. Quelli che stanno organizzando qualcosa entro domenica chiuderanno progetti, porteranno avanti le proprie ambizioni. Ci sono state tante difficoltà, nelle ultime settimane: ogni cosa che hai fatto ti è costata il doppio, per colpa di persone che sembravano schegge impazzite, che non ti davano retta, mentre adesso torna l’ordine: molti Capricorno, tra domenica e lunedì, avranno una visione di tutta la situazione molto più tranquilla e anche l’amore può ritornare.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, il giovedì

Oroscopo Acquario

Acquario c’è un fastidio in più e probabilmente anche di tipo economico. Siccome gli ultimi giorni di questo mese saranno un po’ agitati, da questo punto di vista, devo chiederti di fare il passo secondo la gamba. Finalmente però è possibile parlare d’amore e consiglio, anche quelli che hanno dubbi, di esprimere i propri sentimenti con libertà, in particolare domenica, che sarà baciata da una bellissima Luna. Certo, se un qualcosa non va o un rapporto non funziona, la fine di ottobre sarà abbastanza tosta e non si potrà più cercare la mediazione.

Oroscopo Pesci

Pesci avevo detto: da settembre, recupero netto, la fine di ottobre e gli inizi di novembre sono veramente molto interessanti. Torna quella forza che era mancata, forse anche grazie a una buona notizia, a una conferma o a una richiesta che potresti fare. Chiedo solo un po’ di attenzione nei rapporti di lavoro che, di recente, hanno creato dei problemi. Se già c’è stato un cambiamento o qualcos’altro si annuncia per le prossime settimane, bisogna tentare di essere sereni. Equilibrare gli animi è importante anche per l’amore: stelle molto intriganti e nuovi incontri favoriti, persino per i single o per chi ha vissuto una separazione.

