OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 20 settembre 2019: Sagittario, Ariete, Gemelli, Bilancia

Oroscopo oggi venerdì 20 settembre 2019

Torna oggi, 20 settembre 2019, l’oroscopo di Paolo Fox ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Il noto astrologo ha parlato durante la sua consueta rubrica Latte e Stelle. L’Ariete si prepara vivere un weekend molto intenso. Quando si vuole raggiungere uno scopo importante rischia di essere troppo frenetici. Il Toro ha avuto alcuni momenti particolari da gestire, un cambiamento è in corso. I Gemelli devono aspettare il mese di dicembre per una crescita molto importante sotto diversi punti di vista. Il Cancro ha decisamente bisogno di sentimenti che possano essere puliti e trasparenti. Il Leone deve fare le cose con un’intelligenza da non sottovalutare come è capitato già in passato, ma utilizzando stavolta anche un po’ di prudenza. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Andiamo a vedere per l’oroscopo di Paolo Fox i segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha giornate importanti in questo weekend. Quando volete raggiungere uno scopo diventate frenetici, ci si pongono gli obiettivi da raggiungere ma adesso però si deve essere un pochino più temporeggiatori. Il Toro ha avuto una primavera particolare e di cambiamento. Alcuni cambiamenti però non sono stati forzati. I Gemelli devono aspettare dicembre per avere miglioramenti però sicuramente in questi giorni qualcosa funziona e ci sono prospettive a medio termine. Il Cancro ha bisogno di sentimenti puliti e trasparenti.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Grazie all’ausilio dell’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci ora su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone deve fare le cose con grande intelligenza e anche prudenza. Il rischio è quello di sentirsi onnipotenti con alcuni Leone che pensano di esser superiori agli altri e tendono ad avere un atteggiamento troppo orgoglioso. In amore sarebbe utile ora essere più propositivi. La Vergine è e sarà molto più forte ma questo non significa che tutto va bene. Chi non ha un lavoro può interessarsi a qualcosa di nuovo e chi lo ha da tanti anni invece può avere a breve una novità che riguarda l’attività. La Bilancia venerdì e sabato ha due giornate che parlano d’amore. Quelli che in questo momento hanno una bella relazione devono fare cose importanti e non c’è spazio per i sentimenti. Lo Scorpione deve dire stop a una situazione oppure è in uno stato di ansia in quanto non sa ancora se continuare o meno. Molti stanno cercando di stare un po’ meglio a livello fisico dopo anni di problemi. A volte si provano dei sentimenti strani, domenica è la giornata migliore per parlare.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario deve cercare di organizzare meglio le cose perché qualcosa ora potrebbe sfuggire. La giornata di oggi è all’insegna dei ritardi. Fino a sabato ci vuole calma e sangue freddo. Il Capricorno che ha fatto una scelta di lavoro è favorito. Qualcuno ha già chiamato, chi vuole conquistare un campo d’azione avrà un certo successo. In amore venerdì e sabato sono buone giornate, mentre questa domenica è in corso un conflitto. In amore si cerca di evitare complicazioni. L’Acquario dopo due giornate di fatica ha un venerdì che annuncia un recupero. I giorni 20, 21 e 22 sono ottimi per chi vuole superare le tensioni. I Pesci si sono sentiti nervosi e fiacchi, va superata una fase difficile domenica poi si recupera. Chi ha cause in corso tra ottobre e dicembre avrà delle vittorie.



