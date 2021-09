Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 settembre 2021/ Ariete, Sagittario e Leone: le previsioni

L’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox torna puntuale oggi, lunedì 20 settembre 2021, per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento specifico ci concentreremo sui segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo fornite durante la consueta rubrica su Radio Latte e Miele. Non vedete l’ora di scoprire cosa riserverà la giornata odierna ai nati Ariete, Sagittario e Leone? L’attesa è finita…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Sagittario?

Cominciamo subito con l’oroscopo Paolo Fox, ma focalizzandoci sulle previsioni che riguardano l’Ariete. La giornata di lunedì sarà all’insegna del sorriso. Con l’arrivo del nuovo anno arriveranno finalmente grandi soddisfazioni dopo due anni non proprio positivi. La ruota finalmente sembra girare nel verso giusto, in attesa di risvolti positivi in particolare tra il 2022 e il 2023. Cerca sempre di gestire tutto con la massima prudenza, ma per questa giornata i problemi che si sono accumulati sono tanti ma possono essere accantonati. Hai una bella forza ma vuoi che le persone con te siano chiare, non accetti scorciatoie.

Ora è il momento delle previsioni per il Sagittario. Dovrebbe mettersi un pochino da parte. Un senso di agitazione profondo colpisce questa giornata e se porti avanti questa tensione rischi qualche discussione di troppo, soprattutto se hai che fare con Pesci e Gemelli. Ora un’esposizione maggiore a livello professionale non aiuto. Studio e collaborazioni sono state colpite dai transiti degli ultimi tempi, quindi anche se per molto tempo hai fatto delle cose interessanti, ultimamente hai visto che qualcosa è calato, ma non per colpa tua. Tanti di voi sono arrabbiati con i cosiddetti raccomandati o per chi ha fatto più non per valore ma perché sono state spinte. C’è questo senso di ingiustizia subita che devi cercare di eliminare dalla tua vita. Sei un po’ arrabbiato.

Leone, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

A completare il focus dei segni di Fuoco grazie all’oroscopo Paolo Fox è il Leone. Se in amore c’è qualche dubbio perché il partner non è del tutto dalla tua parte e si discute un po’ troppo, invece in ambito sociale stai facendo delle cose importanti. Il vero problema per cui alcune coppie potrebbero discutere è l’aspetto economico. Non sono pochi i Leone che hanno dovuto cambiare vita a livello lavorativo. Quindi un nuovo incarico, si riparte da zero… Sappiamo che fino a quando non vi assestate e venite giudicati bravi da tutti, un pochino sta male. Non riversare frustrazioni o competizioni di lavoro in amore.



