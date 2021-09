Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 settembre 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox ci regala le sue previsioni anche per oggi, lunedì 20 settembre, ma in questo approfondimento ci occuperemo in particolare dei segni d’Acqua tramite le indicazioni fornite dall’astrologo stesso durante il suo intervento su Radio Latte e Miele. Che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata odierna? State per scoprirlo…

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Cancro e Scorpione?

L’oroscopo Paolo Fox per i Cancro recita: “Luna favorevole e Venere entusiasta. Mi piace questa giornata, spero che tu possa spenderla accanto ad una persona che per te rappresenta passione, amore e sensualità. Se hai una bella storia sfrutta questa giornata che funziona anche se sei solitario, perché potresti fare un incontro. A volte alcune stelle aiutano a fare scelte che si rimandano, ma questo è un momento in cui non si rimanda nulla, anzi potresti avere una buona intuizione”.

Cosa devono aspettarsi coloro che sono nati sotto il segno dello Scorpione? E’ al massimo della vitalità con Venere e Luna favorevoli. Oggi anche un incontro occasionale potrebbe essere divertente. Magari non te l’aspetti ma ti chiama una persona che ti vuol bene e vuole stare con te. Quando abbiamo un cielo così favorevole, anche chi è solo, separato e sfiduciato deve mettersi più in mostra. Giornata ricca di intuizioni.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

La pagina relativa ai segni d’Acqua con l’oroscopo Paolo Fox si chiude con i Pesci. Finalmente arriva un periodo di grande recupero. Chi viene da un forte periodo di crisi, sopratutto in ambito sentimentale, ritroverà la giusta forza per ritrovare se stessi. Il cielo è positivo, indica forza, dedicatevi ai nuovi progetti.

