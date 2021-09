Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 settembre 2021/ Capricorno, Toro e Vergine: le previsioni

Il terzo lunedì del mese di settembre non può cominciare senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti coloro che amano l’astrologia. Ma in questo particolare approfondimento ci occupiamo delle indicazioni per i segni di Terra che il tanto amato astrologo ha fornito nella rubrica trasmessa sulle frequenze di Radio Latte Miele. E allora cosa prevedono le stelle per i nati Capricorno, Toro e Vergine? Cosa devono aspettarsi per la giornata di oggi, lunedì 20 settembre 2021? Due domande a cui state per trovare subito risposta.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Capricorno e del Toro?

L’oroscopo Paolo Fox per i segni di Terra si apre con le previsioni per il segno della Vergine. A volte mettete un po’ troppo le mani avanti. Molti dicono che siete pessimisti, in realtà siete realisti. Forse per scaramanzia quando iniziate un progetto o una relazione non vi lanciate anima e core, cominciate a pensare alle difficoltà e ai problemi. Non esagerate, perché chi sta con te e ti sente sempre borbottare può pensare di non essere adeguato. E magari non è così, quindi attenzione. L’amore ha bisogno di un po’ più di protezione. In questi giorni non è che stai meglio da solo, ma sicuramente i sentimenti sono un po’ provati.

Per il Toro la speranza di Paolo Fox è che tu deponga l’ascia di guerra, perché venerdì e sabato sono state delle giornate furenti. Chi è che hai messo con le spalle al muro? Soprattutto se secondo te aveva delle responsabilità o comunque non ha fatto il proprio dovere. Forse il partner o c’è stato uno screzio tra genitori e figli? Forse è il caso di ritrovare un po’ di tranquillità. In questi giorni sei molto preso dal lavoro, ma hai bisogno di un po’ di relax.

Vergine, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Con le previsioni per il segno della Vergine completiamo il nostro viaggio sulla barca dell’oroscopo Paolo Fox per i segni di Terra. Ha bisogno di dare spazio ad un po’ di relax, perché oggi questa luna in opposizione potrebbe portare un po’ di calo, anche a livello di umore. Tu sei una persona che ragiona molto, sei sempre attento ai dettagli. Questo può essere un vantaggio sul lavoro, ma non in amore, perché non sempre 2+2 fa 4 in amore. Vuoi sempre una spiegazione razionale a tutto, ma non ce n’è una perché due persone si incontrano e si amano o magari si lasciano. E’ un giorno di recupero, ma non fare troppo.

