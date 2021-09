Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 settembre 2021/ Gemelli, Bilancia e Acquario: previsioni

Con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox si apre anche questa giornata ricca di domande per gli appassionati di segni e zodiaco. Le risposte arrivano puntuali, in particolare per i segni di Aria, protagonisti di questo approfondimento. Il celebre astrologo ha fornito le sue indicazioni agli ascoltatori di Radio Latte e Miele e noi le abbiamo raccolte per permettere a coloro che sono dei segni Acquario, Bilancia e Gemelli di scoprire cosa devono aspettarsi nella giornata di oggi, lunedì 20 settembre 2021.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Bilancia le previsioni del giorno

Apriamo subito le “danze” dell’oroscopo Paolo Fox con le previsioni per il segno dei Gemelli. Forse questa è la giornata meno indicata per mettersi contro qualcuno, per discutere. Questa luna nervosa non mette in discussione il grande cielo del periodo, perché ci sono tanti pianeti dalla tua. Anche tu che sei così vitale e forte hai bisogno ogni tanto di relax. A livello lavorativo è sempre una lotta, poi ci sono delle competizioni. Attenzione al segno zodiacale dei Pesci, ad esempio.

Passiamo alle previsioni dell’astrologo per i nati sotto il segno della Bilancia: “Spero che tu abbia in mente grandi progetti. Di solito quando avete un’idea interessante tendete a raccontarla a quante più persone possibili. Attenzione però perché qualcuno potrebbe beneficiare della vostra voglia propositiva, soprattutto se riguarda un progetto importante. I risultati saranno dalla tua parte, ma è sempre opportuno evitare scontri diretti, a meno che tu non voglia chiudere con chi pensi non abbia più voce in capitolo nella tua vita”.

Acquario, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Il viaggio dell’oroscopo Paolo Fox tra i segni di Aria si chiude con l’Acquario. Siete alla costante ricerca della libertà, ma non tutti si può fare, soprattutto quando bisogna portare a casa lo stipendio. Quindi, ci sono delle forzature. Andate sempre controcorrente, ma bisogna stare attenti a non sentirsi fuori dal gruppo. In amore ci vuole tanta pazienza. C’è chi ti rimprovera e non è d’accordo con te.

