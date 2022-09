Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 settembre 2022/ Cancro, Leone e Vergine: le previsioni

Le previsioni per la giornata di martedì 20 settembre 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Cancro

Cancro: Non iniziare la giornata col muso lungo e cerca anche di ritrovare gli affetti più veri, Quante volte ho spiegato che questo segno zodiacale sta bene quando ha un contatto con la famiglia, con persone che in qualche modo mostrano amore ai nati Cancro. In effetti, molte certezze sono cambiate, dalla tarda primavera, e adesso bisogna trovare nuove strade da percorrere. In certi momenti ti senti forte e in altri un po’ spiazzato. Giove è ancora contrario ed ecco perché credo che ci siano questioni legali, accordi, lavori in ritardo. Per esempio chi ha a che fare con un progetto in divenire, come una start up, può aver vissuto dei blocchi. Pretendere di andare contro il destino è faticoso, quindi cerca di stare sereno.

Cosa devono attendersi Leone e Vergine secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, Leone: Ecco tre giorni interessanti, poi mercoledì e giovedì la Luna nel segno porterà ancora più vigore. Forse sarebbe il caso di mettere in ordine questioni di lavoro e di soldi, poi non manca l’aspetto fisico che è rinforzato, rinvigorito da questo bellissimo Giove: ora non solo sei affascinante, ma puoi anche fare delle scelte d’amore che contano. È bello per un Leone sentirsi amato, ma soprattutto apprezzato nel lavoro: questo può accadere.

Orosocpo Paolo Fox, Vergine: Sole e Venere sono ancora nel segno e, fino a giovedì, è la situazione ideale per parlare di questioni pratiche e che riguardano il lavoro. Guardando le previsioni dell’anno che verrà, il segno della Vergine avrà certamente tanto lavoro da fare, ma anche delle belle soddisfazioni. Ti aspetta un nuovo anno di impegni e bisogna, fin da adesso, programmare tutto al meglio. Amore in recupero: Venere è nel segno.

