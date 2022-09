Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 settembre 2022/ Cosa attende Ariete, Toro e Gemelli

Arriva il martedì e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a martedì 20 settembre 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sull’Ariete

Ariete: Un po’ di affaticamento c’è e la Luna è un po’ strana. È comunque una fatica positiva, perché evidentemente ci sono tante cose che hai in mente e vuoi portare avanti. Adesso sei regista della tua vita e chissà che tu non voglia anche portare avanti la direzione di qualcosa che ha a che fare con il tuo lavoro. Sei anche pronto a dare direttive e dire alle persone quello che devono fare. L’unico neo di questo cielo, lo ricordo da un po’, è Mercurio opposto: forse piccoli ritardi, c’è qualcuno che ha dovuto affrontare una piccola prova dal punto di vista fisico, comunque torni ottimista già da domani e questo è importante.

La giornata di Toro e Gemelli secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, Toro: Mentre mercoledì e giovedì potrebbe esserci un piccolo calo, questa giornata è attiva. Forse c’è una contraddizione in atto perché il Toro è un segno narciso: ama piacere e ricevere complimenti, però non gli piace subire critiche e attenzione perché le due cose non vanno a braccetto! Bisogna capire se davvero ti piace l’ammirazione degli altri e in questo caso devi anche accettare una critica. Con Venere favorevole l’amore può tornare protagonista, dopo una situazione conflittuale.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli: Oggi attenzione ai soldi: soldi che possono essere spesi per un guasto o per un danno. Forse, in questo momento, non tutti staranno vivendo una situazione critica per le relazioni d’amore, però devo dire che questa Venere non è conciliante: tra i Gemelli che sbuffano e si annoiano e quelli che vanno alla ricerca di una passione, forse c’è qualche problema. La realtà è che i Gemelli, quando un legame diventa piatto e monocorde, si annoiano e si rischia di vivere una pausa di riflessione. Chi ha a che fare con una persona che ultimamente sbuffa in continuazione, non si diverte e quindi è un po’ pensieroso.

