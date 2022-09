Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 settembre 2022/ Il martedì di Capricorno, Acquario, Pesci

Su Radio LatteMiele arriva l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo giunti a martedì 20 settembre 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per il Capricorno

Capricorno: Tanta fatica, tanto impegno e tanto successo. Tu pensi che la vita sia impegno: ho conosciuto pochi Capricorno che non abbiano dato spazio, nella propria esistenza, al lavoro, ai grandi impegni. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox il Capricorno è un po’ come lo stambecco, nell’iconografia: sale sulle montagne e si arrampica dove gli altri non riescono, ma che fatica! A volte è anche difficile trovare sostentamento e persone che ti seguano. Fuori dalla metafora, devo dire che questo è un momento faticoso, ma che porta verso un grande successo. L’esperienza che stai vivendo adesso sarà basilare per dettare legge da aprile e maggio 2023 in poi. Amore in recupero e addirittura, in questo momento, chi cerca consensi ne avrà parecchi.

Acquario e Pesci, che martedì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, Acquario: L’Acquario, tra mercoledì e giovedì, sarà un po’ in calo. Che fare oggi? Se c’è da risolvere un problema, anticipate i tempi, parlate con una persona o mettetevi in gioco. Resta un cielo importante per la creatività: l’Acquario, quando fa le cose diverse dagli altri, si appassiona e vince ogni sfida. Dico sempre agli Acquario di non imitare, ma di essere originali! Questo è il periodo migliore per lanciare progetti. Venere è stata contro ad agosto, ma ora chi ha vissuto una crisi d’amore potrà recuperare.

Oroscopo Paolo fox, Pesci: Aspettate un attimo, perché dalla prossima settimana Venere non sarà più opposta: questo lo ritengo un elemento di forza, soprattutto per chi ha vissuto tensioni d’amore o piccoli problemi. Venere e Marte dissonanti parlano a volte anche di coppie che, pur vivendo insieme, sembrano un po’ freddine e non sembrano neanche conviventi. C’è da dire che ottobre darà maggiori opportunità a tutti, ma anche che in questo momento il segno dei Pesci è molto impegnato sul lavoro, soprattutto se ritiene di aver fatto meno di quanto desiderato e se poi questo è capitato perché ha dato troppo spazio all’amore: allora c’è un senso di rivalsa da colmare. Una giornata che porta a delle riflessioni profonde sul futuro.

