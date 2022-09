Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 settembre 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia, Scorpione e Sagittario: i segni zodiacali passati ai raggi X dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 20 settembre 2022 nella rubrica quotidiana su Radio LatteMiele.

Cosa si aspetta la Bilancia secondo le previsioni Oroscopo Paolo Fox?

Bilancia: Forse un po’ di calma sarebbe necessaria. La metà dell’anno è stata tosta ed è probabile che ci siano sempre delle tensioni. Segnalo spesso questo momento no perché è possibile che, in questi giorni, ci sia ancora qualcosa da definire o, se tu non ti senti al top, devi capire come mai. La parte peggiore è andata e allora la giornata di oggi dev’essere vissuta positivamente. Purtroppo qualche tensione legata al passato può tornare.

Oroscopo Paolo Fox, tutto su Scorpione e Sagittario

Scorpione: Avere una Luna favorevole significa provare emozioni diverse dagli altri: ecco perché a volte non riesci a stare bene con tutti quelli che ti circondano o almeno sei molto selettivo, cerchi di stare accanto a persone che la pensano come te e che hanno il tuo stesso vigore. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox sarà il mese di ottobre a dare maggiori opportunità e questo è un cielo migliore per l’amore, perché ad agosto c’è stato un momento di stop, ma per quanto riguarda il lavoro, troppa fatica, troppi carichi sulle tue spalle. Le intuizioni comunque non mancheranno.

Sagittario: Andiamo verso un bello stabile e tra l’altro questo Giove è favoloso per le questioni di lavoro, per le questioni riguardanti la vita di tutti i giorni, tuttavia c’è una Venere che non mi piace: innanzitutto, se hai un progetto d’amore, avvialo dal 29 e, allo stesso modo, cerca di tenere tutto sotto controllo se qualcosa non va e ci tieni ad una persona. Giove aiuta e tutti i nati Sagittario vivono una bella situazione per quanto riguarda il lavoro o comunque le prospettive.

