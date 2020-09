OROSCOPO PAOLO FOX, OGGI 20 SETTEMBRE/ Le previsioni per i segni di Fuoco, Terra, Aria e Acqua

Tornano le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox anche in questa domenica 20 settembre 2020. Sulle frequenze di Radio Latte e Miele si comincia come di consueto dai segni di Fuoco. Si parte dall’Ariete: la giornata di oggi sembra delinearsi in maniera piuttosto particolare. Una Venere ancora favorevole sembra invitare a godere delle belle emozioni offerte dal periodo, tentando dove possibile di recuperare un sentimento. Sembra che in questo periodo ci siano anche alcune difficoltà economiche e lavorative a cui dover far fronte. Per il Leone questa domenica si presenta un po’ confusa, e sarebbe meglio evitare le situazioni eccessivamente stressanti. Dedicarsi alcune ore di relax potrebbe aiutare ad evitare tensioni e malumori che potrebbero ripercuotersi sui rapporti familiari. Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario: il desiderio di coltivare buoni progetti sembra essere finalmente supportato da un buon ottimismo. Queste ore permettono di gettarsi in un’esperienza con entusiasmo e voglia di fare.

PREVISIONI OROSCOPO FOX: SEGNI DI TERRA

Anche i segni di Terra trovano spazio nelle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Domenica 20 settembre che per il Toro, nonostante una grande motivazione, sembra presentare qualche tensione. Le difficoltà incontrate nel recente passato chiedono di essere affrontate al più presto. Riguardo l’aspetto sentimentale, il grande desiderio di amare potrebbe scontrarsi con un po’ di permalosità riscontrabile durante queste ore. Capitolo Vergine: il grande pragmatismo con cui i nati sotto questo segno sembrano aver affrontato le difficoltà dell’ultimo periodo sembra poter finalmente portare i frutti tanto attesi: presto sarà possibile riscuotere il successo tanto atteso, raccogliendo i frutti del rigore con cui ci si è impegnati per raggiungere l’obiettivo. Chiusura per il Capricorno: dopo due giornate un po’ sottotono, questa domenica sembra offrire un po’ di forza in più, nonostante alcune persistenti preoccupazioni. Durante queste giornate si potrà dar vita a un progetto da sviluppare nel corso dei prossimi mesi. Anche in amore sono in arrivo grandi novità.

PREVISIONI OROSCOPO FOX DI OGGI PER GEMELLI, ACQUARIO E BILANCIA

Gemelli, Bilancia e Acquario sono i segni d’Aria oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Che domenica sarà per i Gemelli? La giornata di oggi sembra regalare una buona dose di ottimismo, data dalla consapevolezza che le difficoltà dell’ultimo periodo non torneranno. Sembra restare un senso di confusione, ma queste ore invitano a volare alto e a recuperare un sentimento. Nati Bilancia? Le preoccupazioni per il futuro e per una condizione economica incerta sembrano continuare, ma dati i grandi cambiamenti del periodo questa confusione risulta più che giustificabile. Con l’arrivo della fine dell’anno la situazione andrà migliorando, e da dicembre sarà possibile contare su qualcosa di migliore. E l’Acquario? Questa domenica 20 settembre sembra essere permeata da un intenso nervosismo che sarebbe bene non alimentare: per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli bisognerebbe rilassarsi un po’. Queste ore non sembrano favorire gli azzardi.

CANCRO, SCORPIONE E PESCI, CHE GIORNATA SARÀ?

Focus sui segni d’Acqua rispetto alle previsioni dell’oroscopo. Oggi, domenica 20 settembre, per il Cancro l’astrologo Paolo Fox prevede importanti intuizioni. Durante queste ore qualcuno si potrebbe trovare nella condizione di dover rivalutare alcune situazioni che si credeva di dover considerare concluse. Attenzione a non dire cose di cui ci si potrebbe pentire. Capitolo Scorpione: la Luna nel segno sembra indicare la possibilità di vivere importanti emozioni. Una Venere contraria che durante questo mese potrebbe aver messo alla prova un rapporto, presto abbandonerà la sua posizione e lascerà la possibilità di vivere due settimane molto interessanti. Gran finale con i Pesci: la posizione favorevole della Luna sembra regalare a queste ore una buona energia, supportata dall’avvicinarsi dell’ingresso di altri pianeti all’interno del segno. Durante questo Settembre sarà possibile portare avanti alcuni buoni progetti e delle belle novità non tarderanno ad arrivare. Ottobre richiederà di compiere alcune importanti scelte d’amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA