Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 21 agosto 2019: Leone, Vergine, Bilancia, Acquario

Oroscopo di oggi mercoledì 21 agosto 2019

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare quanto detto per oggi, 21 agosto 2019, ai microfoni di LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. I Gemelli vivono un momento di grande tensione con la fine di questo mese che potrebbe portare anche delle pressioni difficili da gestire. Il Capricorno è pronto a recuperare dopo un momento non facile, in autunno arriverà il picco massimo di questo periodo. I Pesci vivono qualche problema legale, si potrebbe riuscire ad affrontare qualcosa che non è andato come si vorrebbe. Invece il Cancro vede un Saturno in opposizione che però non è forzatamente un problema, ma forse anche una risorsa. L’Acquario è confuso, ma sta per partire verso un progetto nuovo. I Pesci si potrebbero invece trovare invischiati in qualche problema legale. Clicca qui per l’oroscopo della settimana.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Il Sole inizia un transito importante per l’Ariete che finalmente può dire di essere pronto a ripartire. L’ultima parte del mese di agosto è veramente efficace. Per il Toro è un momento di grande progettualità. C’è però anche chi non si muove perché ha comunque paura di sbagliare e dall’altra parte invece c’è chi è un pochino più spericolato. Inizialmente questo segno è molto spericolato, poi magari però diventa molto conservatore dopo i quaranta. Gemelli in tensione per questo rush finale di agosto come se si volesse far vedere a una persona che si ha ragione. Ci si è messi in disputa con qualcuno, in questo momento si vive una lotta interna. Cielo positivo per il Cancro con Saturno in opposizione che può portare a tagliare qualche ramo secco.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox e soffermiamoci su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: fino ad ora si è cercato di evitare questioni sentimentali ed emotive, ma adesso tutto intorno a te è un grande muro da superare. C’è qualche pensiero negativo da superare, se si è messi al margine nel lavoro o credete di aver subito un’ingiustizia nei prossimi giorni ci si farà sentire. In amore le storie complicate andrebbero osservate. Capricorno: inizia una fase di recupero con picco massimo in autunno. Se si è soli in amore, non c’è la convinzione che vada bene così: se lo si pensa è perché, nonostante il segno sia forte e bisogna saper stare bene da soli, probabilmente non sono state vissute delle storie serene oppure ci si è separati. Acquario: si è meno confusi dell’inizio del mese, sta per partire una nuova fase. C’è qualche cambiamento in atto, ma occhio alla salute. Bisogna cercare di recuperare tutto, anche in amore, e sicuramente ci si riuscirà. Pesci: c’è qualche problema legale, si potrebbe dire basta e affrontare qualcuno che non è stato d’aiuto. Bisogna aspettarsi un cambiamento nel lavoro, è tutto da ridiscutere; non si avrà chiarezza prima della prima metà di settembre.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Per concludere l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox ora andiamo a vedere Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone non vuole passare inosservato ed è capace anche di dire delle cose che non hanno grande impatto sugli altri e riescono ad essere difficili da gradire agli altri solo per suscitare uno scandalo. Se si può fare si decide di prendere quella strada. Giove rimarrà ancora un po’ favorevole, ma non sarà così per sempre. La Vergine è in un momento buono per le proposte. Alcuni potrebbero dover bloccare le ferie e iniziare a pensare cosa si dovrà fare in autunno. La Bilancia vive un momento complicato sotto il punto di vista delle finanze, ma se c’è qualcosa che si vuole lo si compra. Scorpione: ci si dovrebbe rimettere in ordine ciò che la fine di luglio e gli inizi di agosto hanno scombussolato. Ci sono stati dei tradimenti, o un po’ di rabbia e paura soprattutto se ci sono stati dei cambiamenti. E’ come se ci fossero situazioni nuove che allietano e spaventano al tempo stesso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA