Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 agosto 2020/ Sagittario, Pesci, Gemelli, Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare altri segni. Sagittario: venerdì sottotono. Si è pensierosi magari per un progetto che partirà nei prossimi mesi o perché molte persone contano sul segno. Si possono mostrare i propri talenti. Dopo una prima parte di anno difficile i sentimenti sono in recupero.

Pesci: si parte pensierosi per arrivare a una domenica interessante. Nel pomeriggio certe tensioni saranno superate. In amore si deve recuperare. Molti trascurano il lavoro per la famiglia. Se c’è stato un momento difficile in amore ora tutto torna al suo posto. Ci si è resi conto di cosa va o non va in un rapporto e questo è importante per riparare i danni.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Vergine

Per l’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci ora su Gemelli e Vergine. Gemelli: si è alla ricerca di un mondo che forse si è perduto. Nella prima parte della giornata si è confusi, la seconda è più attiva. Oggi e domani sono giornate di forza per i rapporti interpersonali. Mercurio, pianeta dominante, chiama uno scontro. Attenzione a persone in conflitto con sé stesse.

Vergine: si aspettano conferme, molto dipende dall’età. I giovani hanno maggiori potenzialità, perché hanno qualche reticenza chi ha qualche anno in più. Si è molto prudenti. Se viene proposto di cambiare tutto si devono avere grandi garanzie. Sono talmente tante le questioni da affrontare che non si riuscirà a mettere in pratica tutto in un giorno.



