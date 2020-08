Oroscopo Paolo Fox oggi 21 agosto 2020/ Scorpione, Capricorno, Cancro, Toro

Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 agosto 2020: Scorpione, Capricorno

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta allo studio di altri due segni. Scorpione: qualche dubbio c’è e si dovrebbe cercare di parlare entro sabato che sarà una giornata importante. In questo periodo amore si spera significhi aperture e amicizia. Si rimane vittima dei propri pensieri, soprattutto quando si ha un chiodo fisso e ci si butta in questo.

Capricorno: i ricordi sono importanti nella vita si è uno di quelli che non butta mai niente anche in casa. Però quando anche dal punto di vista emotivo e amoroso il passato conta più del futuro vuol dire che qualcosa non va. Non ci si deve soffermare a ciò che è stato, ma si deve pensare a ciò che sarà.

Oroscopo: Cancro e Toro cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Voltiamo pagina per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox per andare avanti con la sua analisi. Cancro: venerdì a metà, si parte bene ma nella seconda parte c’è qualche livore. Più si soffre più si ama, ma non si deve mettere alla prova un sentimento per la paura di sbagliare. In questi giorni c’è paura che la passione possa diventare grande e ferisca domani. Chi ha una storia da tempo è tranquillo, irrequieto sul lavoro.

Toro: in questo weekend si è sul sentiero di guerra. Ci si arrabbia quando si mangia male o non c’è sicurezza. Forse in questo periodo si è finiti in una discussione che ha ferito. Fortuna nelle trattative per questioni anche agricole, si è attratti da ciò che è agricolo e nella vita si pensa quanto potrebbe essere bello avere un bed e breakfast. Nuove emozioni a livello affettivo.

