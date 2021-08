Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 agosto 2021/ Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Il weekend – da oggi, sabato 21 agosto, a domani, domenica 22 agosto – non può che iniziare con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Iniziamo dai primi tre segni dello zodiaco: Ariete, Toro e Gemelli, i quali vivranno qualche alto e basso tra amore e lavoro. Per vivere al meglio le nostre giornate, in questo approfondimento, ci affideremo, da appassionati di astrologia, alle indicazioni fornite dall’esperto nel corso del suo consueto intervento nella rubrica “Latte e Stelle”, in onda su Radio Latte e Miele. Vediamo cosa dicono gli astri!

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Ariete e Toro?

L’oroscopo di Paolo Fox che riguarda il segno dell’Ariete, per la giornata di sabato 21 agosto, è questo: “In questo sabato sei molto forte e come si rivela questa tua energia? Perché non stai fermo un attimo e fin dal mattino avrai voglia di organizzare, fare, disporre, muoverti. È difficile che tu stia ore e ore in casa ed è anche giusto che ti prenda qualche soddisfazione. Qualche piccolo litigio o discussione con il partner se non desidera fare quello che vuoi tu: con Ariete, Capricorno e Cancro i rapporti più complicati”.

Per il Toro, invece, la situazione non è delle migliori: i nati sotto questo segno potrebbero essere un po’ giù di corda, magari a causa di problemi finanziari. “Vi ho detto che, con Saturno contro, è sempre opportuno valutare bene i soci e non fare il passo più lungo della gamba, anche per quanto riguarda le proprietà: c’è da difendere qualcosa. Spero che fra sabato e domenica tu stia tranquillo, ma oggi potresti rimettere tutto in discussione”, recita l’oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Buone notizie per i Gemelli dall’oroscopo di Paolo Fox, soprattutto sul fronte dell’amore. È il momento giusto per concretizzare alcuni progetti. “Essere pronti ad amare è importate in questo periodo, perché Venere è favorevole. Tra l’altro, le coppie che stanno insieme da tempo potrebbero avere già messo in piedi un piano per convivere, per stare insieme: spese per la casa, questo sì. Diciamo che questo è un mese importante per recuperare emozioni positive”. Diversa, invece, è la situazione sul lavoro, dove è meglio mettersi calmi. Potrebbero, infatti, verificarsi alcuni ritardi.

