Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 agosto 2021/ Cancro, Leone e Vergine: amore e famiglia

Un appuntamento imperdibile, anche prima dell’inizio del weekend, con l’oroscopo Paolo Fox: le indicazioni dettate dall’esperto di astrologia per oggi sabato 21 agosto nel corso della rubrica “Latte e Stelle”, in onda su Radio Latte e Miele. In questo approfondimento vedremo quali sono le sorti di Cancro, Leone e Vergine tra amore, famiglia e lavoro. Le ambizioni dei nati sotto il segno di questi tre segni sono tante, ma per qualcuno sarà meglio aspettare un po’ prima di compiere mosse affrettate. Vediamo tutti i consigli!

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Cancro e Leone?

Per il Cancro non è un periodo idilliaco. Qualche momento di stress e nervosismo, che potrebbe provocare attriti con le persone attorno. “Forse stai mettendo alla prova una persona? Oppure tu hai un percorso mentale da seguire (e questo riguarda anche la coppia) che non è del tutto compreso da chi ti sta a fianco? Queste sono giornate in cui rischi di stuzzicare troppo il partner e mettere il muso lungo, di fare i capricci: non metterti contro nessuno. Certo la voglia di reagire è tanta, soprattutto a un sopruso che pensi sia stato commesso ai tuoi danni, soprattutto nei rapporti di famiglia”. Questo l’oroscopo Paolo Fox per oggi, sabato 21 agosto.

I nati sotto il segno del Leone, al contrario, possono dirsi fortunati. “Inizia una nuova avventura della vita e questo a prescindere dalla tua età”, dice l’esperto di astrologia. Sia le porte dell’amore sia quelle del lavoro sono ben aperte. Allo stesso tempo, tuttavia, sarà necessario proteggere questa positività. “Non delegare la tua felicità agli altri, sei una persona molto forte, ma non fare l’errore contrario, pensando che siano gli altri a renderti felice: non è un dovere, l’amore è uno scambio reciproco. Tutti quelli che devono fare una scelta, da una parte sono contenti, dall’altra hanno paura. Weekend strano, per le relazioni d’amore, che potrebbero diventare improvvisamente un po’ fragili. Non pretendere il massimo e ascolta anche quello che hanno da dire gli altri”.

Vergine, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox la Vergine si ritrova a dovere fare ordine nella sua mente, tra amore, famiglia e lavoro. “Non devi perdere l’occasione di ribadire quello che pensi. Un tuo nemico si è allontanato, quindi, nell’ambito del lavoro, hai via libera. Si può risolvere un piccolo, grande problema famigliare e, con un cielo così, si potrebbe anche trovare un amore. Anzi, io spero che la prima parte di agosto sia stata già molto passionale. Per le coppie di lunga data questo è un momento in cui è giusto e doveroso lavorare assieme. Se c’è una disputa per questione di soldi, è probabile che si risolva a tuo favore”. È tempo, dunque, di valutazioni.



