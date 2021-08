Oroscopo Paolo Fox oggi 21 agosto 2021/ Capricorno, Acquario e Pesci: lavoro e denaro

L’oroscopo Paolo Fox scioglie i dubbi degli appassionati dell’astrologia in vista del weekend che inizierà oggi, sabato 21 agosto 2021: il penultimo di questo mese. L’esperto delle stelle, nel corso della consueta rubrica “Latte e Stelle”, in onda su Radio Latte e Miele, ha fatto le sue previsioni, che noi adesso vi proponiamo. In questo approfondimento troverete le linee guida per tre segni zodiacali: Capricorno, Acquario e Pesci. Vediamo cosa vi riservano gli astri!

Oroscopo Paolo Fox 19 e 20 agosto 2021/ Leone al top, attenzione per Toro e Pesci

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Capricorno e Acquario?

I nati sotto il segno del Capricorno si dividono tra amore e soldi. Non sarà un weekend dei migliori ahimè. “Il problema del denaro è un po’ assillante. Il Capricorno che guadagna bene, che riesce ad arrivare alla fine del mese più o meno tranquillo, non è del tutto sereno, perché questo è un segno zodiacale che deve avere da parte qualcosa per stare bene: tu devi avere le spalle coperte e, fra l’altro, se nella vita riesci ad avere qualcosa in più, riesci anche ad amare meglio, perché secondo te un amore non può funzionare se ci sono troppi problemi di carattere pratico, se uno dei due è distratto da tensioni che riguardano il lavoro. Secondo l’oroscopo Paolo Fox Proprio i sentimenti sono messi un po’ sotto pressione e questo senso di incertezza, che riguarda la tua vita a livello pratico, potrebbe anche incupire il tuo animo. Ecco perché alcuni Capricorno adesso non si sentono pronti a dichiarare amore eterno e magari stanno temporeggiando: non scoraggiarti e pensa al grande recupero del 2022”. Questo l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox 18 e 19 agosto/ Ottimo il Sagittario, tensioni per il Cancro

Stando all’oroscopo Paolo Fox va meglio, invece, all’Acquario, che ha in serbo diversi progetti da realizzare. “L’Acquario è un ribelle e quindi si sa, non sta nella massa, vuole essere anticonformista, quindi se tutti vanno da una parte lui deve andare dall’altra. Un gioco che costa parecchia fatica e molta energia. Molto interessante ritrovare la grinta necessaria per ottenere di più: ecco che le stelle propongono una sorta di rivincita e permettono anche di recuperare fratture, discussioni che ci sono state di recenti. Nell’ambito del lavoro hai voglia di fare qualcosa di nuovo, dando un taglio decisivo ad alcuni progetti o a uno stile di vita che non ti piace più.”.

Oroscopo Paolo Fox 16-22 agosto 2021/ Classifica settimanale segni flop: gemelli...

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’ultimo segno della lista è quello dei Pesci, che in questi giorni dovrà mettere in campo tutte le energie per riuscire a tirar fuori dal cappello qualcosa di soddisfacente. Per raggiungere la vera e propria felicità c’è ancora un po’ da aspettare. “In amore devi fare le cose per bene, questo è un periodo in cui non devi imbarcarti in situazioni più grandi di te o che non senti del tutto solo per fare un dispetto a un ex. Finalmente è arrivato il momento in cui puoi riprendere le redini della tua vita in mano: io punto molto sull’autunno, l’inverno, ma soprattutto sul 2022 quando Giove toccherà il tuo segno. Secondo l’oroscopo Paolo Fox sono state indossate troppe maschere in amore e forse una verità che è venuta a galla di recente ti ha un po’ spiazzato. Sei tu che scegli, decidi e questo è un momento in cui ti chiedi se ogni tanto non stai facendo dei passi un po’ troppo grandi. Attenzione a chi dall’esterno può fare il bello e il cattivo tempo nella tua storia d’amore: insomma intromissioni di terzi incomodi, pettegolezzi, chiacchiere vanno messe da parte”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA