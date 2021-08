Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 agosto 2021/ La giornata di Bilancia, Scorpione e Sagittario

Il penultimo weekend di agosto – da sabato 21 a domenica 22 – sta per iniziare e gli amanti dell’astrologia non vedono l’ora di scoprire cosa le stelle hanno in serbo per loro: ecco quali sono le indicazioni dettate dall’oroscopo Paolo Fox. L’esperto, come di consueto, ha fatto le sue previsioni nel corso della rubrica “Latte e Stelle”, in onda su Radio Latte e Miele. In questo approfondimento vedremo quali sono le sorti di tre segni: Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Bilancia e Scorpione?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Bilancia è senza dubbio positivo. “Luna e Venere favorevoli: pare che questo weekend apra le porte alla comprensione. Se c’è una persona di riferimento, ora vale di più. La Bilancia ha bisogno di un punto di attracco in amore, sul lavoro: da solo non sai stare. Chi chiude una storia, ne può trovare subito un’altra: lancio un messaggio di speranza soprattutto a coloro che hanno iniziato l’anno in maniera pesante, dal punto di vista sentimentale. Libertà per chi è rimasto oppresso da troppo tempo”. Queste le previsioni dell’esperto.

Dovranno stare attenti, invece, i nati sotto il segno dello Scorpione, che potrebbero essere particolarmente suscettibili in questi giorni. “Non arrabbiarti per delle stupidaggini, anche se ti trovi in un posto e vorresti essere altrove. La maggior parte degli Scorpione ha vissuto agosto in maniera un po’ pesante a livello fisico: sarà stato il troppo caldo, sarà stato il senso di agitazione provocato da alcune frequentazioni.

Sei sempre piuttosto rigoroso con te stesso, ma ora dovresti essere un po’ più accondiscendente, soprattutto in amore. Fra agosto e settembre, novità”.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Qualche preoccupazione di troppo anche per il Sagittario. “Tu che di natura sei uno spirito libero, un cavallo selvaggio e per troppo tempo hai vissuto chiuso in un recinto: adesso, anche se alcune questioni di lavoro preoccupano, ricorda che sei più libero di fare e disfare e questa libertà si legge anche in amore. Secondo l’oroscopo Paolo Fox in questo momento potresti vivere delle tentazioni ed esperienze speciali. Chi è innamorato della persona di sempre può lasciarsi andare a qualche bel progetto. Certo è che i Sagittario scontenti rischiano di tradire, proprio perché c’è una grande voglia di mettersi in gioco”.



