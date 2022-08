Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 agosto 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: l’amore…

Torna il consueto appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox anche oggi, domenica 21 agosto 2022. Un appuntamento fondamentale per capire attraverso le sue previsioni che giornata sarà quella odierna. Se lo chiedono, ad esempio, i nati Bilancia, Scorpione e Sagittario, ai quali fornisce importanti indicazioni. Ad esempio, per i primi è in arrivo una fase di serenità, ma nella quale bisogna anche mettersi in gioco. Recupero per i Scorpione, che pecca con le critiche… Qualche “noia” invece per i Sagittario, che però ha una nuova strada da seguire.

Oroscopo Paolo Fox: la domenica della Bilancia

Bilancia, sono contento che tu possa recuperare un po’ di tranquillità. Questo Giove contrario parla di dispute che possono anche essere di tipo legale, ma ricordo che, se hai fatto bene le tue cose e non hai nulla di cui pentirti, alla fine avrai una vittoria. Ci saranno anche persone che dovranno cercare di trovare un accordo, penso agli ex e coloro che si sono separati, per problemi di soldi. Comunque in questo periodo, non tutte le cose che stai facendo sono eccezionali: per esempio, chi ha tentato un nuovo progetto o programma potrebbe pensare non dico di aver sbagliato, ma di non voler più ripetere una certa esperienza. Però essendo tu un segno d’aria, sai che ti piace metterti in gioco, persino quando gli altri ti sconsigliano di farlo.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, critiche…

Scorpione, weekend interessante, ci si può ricaricare e la prossima è una settimana che porta delle risorse. Dalla seconda settimana di settembre avrete anche una Venere un po’ più tranquilla secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo momento è importante moderare i termini, se ci sono delle provocazioni in amore o dispute, e poi, se c’è una persona che non te la racconta giusta, forse dimostrarsi un po’ più risoluti. A volte però sei un po’ troppo critico: anticipi i tempi per paura di sbagliare, di soffrire e metti alla prova tutti..

Sagittario, cosa vuol dire la Luna opposta? Bisogna inquadrare questa opposizione nel tuo cielo e adesso hai tanti pianeti favorevoli, quindi si tratta semplicemente di una piccola arrabbiatura, di un ritardo o magari semplicemente di una piccola noia. Con stelle del genere sarebbe un peccato evitare gli innamoramenti e anche se oggi non va tutto come vuoi tu oppure dovrai discutere per ottenere ciò che desideri, alla fine contano i risultati a lunga scadenza. C’è una nuova strada da seguire per l’Oroscopo di Paolo Fox, con Giove favorevole.











