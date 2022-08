Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 agosto 2022/ Cancro, Leone e Vergine: la domenica…

Come affrontare nel migliore dei modi questa domenica? Non dovete trovare voi la risposta a questa domanda, ci pensa l’Oroscopo di Paolo Fox con le sue previsioni di oggi, domenica 21 agosto 2022, per Cancro, Leone e Vergine. Se per il primo segno la situazione è un po’ bloccata per varie ragioni, ma può contare su qualche segnale positivo in amore, il Leone invece è sempre pronto a sperimentare nuove emozioni. Sensazioni speciali anche per i Vergine, per i quali un amore nato per gioco può diventare importante…

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, a rilento…

Cancro, tutto sta andando un po’ a rilento, da circa tre o quattro mesi: cerca però di essere sempre piuttosto positivo. Ultimamente, per un motivo di salute o per un problema personale, forse hai vissuto un attimo di distrazione, sgomento, ansia che magari non ha riguardato te direttamente, ma una persona cara. In qualche modo però certe situazioni non stanno andando come tu vorresti oppure pensi che ci siano delle persone, sul lavoro, che hanno avuto di più. Non sempre è facile rimanere tranquilli in amore, ma questo fine settimana aiuta secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, fascino e sensazioni…

Leone, fascino, voglia di sperimentare nuove emozioni, voglia di farsi osservare. Chi usa i social, o semplicemente vivendo nel quotidiano, ha voglia di farsi notare ed è difficile, in questo momento, con questi pianeti così importanti, non essere guardati: questa è una cosa che gratifica il Leone perché, inutile nasconderlo, oltre a saper fare tante cose, il Leone è un inguaribile narciso. Se, tra le pieghe di un’amicizia, nasce qualcosa di particolare, se in questi giorni c’è una relazione a cui il Leone vuol dare spazio, allora si può scendere dal trono e diventare un po’ più concreti, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, tanti saranno preoccupati per i molti discorsi da fare per il lavoro, ma c’è un grande cielo! Addirittura quello che si farà da qui a febbraio porterà bene da marzo in poi. Questo è un oroscopo che regala sensazioni speciali: se un amore è nato per gioco e diventerà importante, perché non cedere? L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda ai nati Vergine, sempre un po’ restii a vivere i sentimenti a tutto tondo, che è certamente vero che l’amore ogni tanto regala qualche fregatura, ma è anche vero che è la cosa più bella a cui possiamo aspirare, perché le emozioni contano molto.











