Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 agosto 2022/ Come andrà a Capricorno, Acquario e Pesci

La domenica è arrivata, ma potete contare sulle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per capire come affrontarla nel migliore dei modi. Le sue revisioni per Capricorno, Acquario e Pesci vi aiuteranno a trovare la risposta alla vostra domanda: che giornata sarà quella di oggi, domenica 21 agosto 2022? Se è una fase un po’ turbolenta per il primo segno, tanto che l’astrologo auspica un po’ di serenità, per il secondo si concentra sulla sfera sentimentale. Qualche agitazione invece per i pesciolini…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-26 agosto 2022/ Previsioni per Acquario, Pesci...

Oroscopo Paolo Fox: le stelle del Capricorno…

Capricorno, l’auspicio dell’oroscopo di Paolo Fox è che questo weekend abbia già portato un po’ di tranquillità. Avere Giove contro significa che le battaglie ci sono e ci sono degli antagonisti, dei “nemici”, persone che in qualche modo hanno paura che tu vada avanti, in questo periodo. Sei comunque anche tu ad esserti stancato di fare da cuscinetto e vorresti vivere in maniera un po’ più tranquilla. Nei rapporti con Bilancia e Ariete può esserci qualche problema. Attenzione dal punto di vista economico, se ci sono multe, tasse: è un momento in cui bisogna tenere sotto controllo tutte le carte.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 agosto 2022/ I pianeti di Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: la domenica di Acquario e Pesci

Acquario, ecco un weekend interessante: Luna sì! I sentimenti però sono sempre sottoposti a qualche piccolo problema secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Per le coppie di lunga data, forse il tema del tradimento non è proprio tabù, però in questo periodo bisogna arrivare a delle miti conclusioni: per esempio, portare avanti una trasgressione può essere pericoloso ora, con Venere opposta. Una situazione buona per scherzare, ridere e stare con gli amici: sfruttiamo questa temporanea Luna positiva per vincolare il fine settimana ad emozioni favorevoli, ma attenzione in amore a non fare passi falsi.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 agosto 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: l’amore…

Pesci, ti hanno fatto arrabbiare! Forse hai reagito anche in maniera esagerata. C’è differenza fra donna e uomo Pesci: la donna di solito riesce a mantenere la calma, ma in entrambi i casi, quando l’agitazione è forte (stiamo parlando di un segno estremamente sensibile), si sta male dentro e c’è chi sfoga e chi no. Ecco perché adesso non bisogna passare dalla parte del torto, mostrando un atteggiamento troppo aggressivo o comunque sempre polemico, avverte l’oroscopo di Paolo Fox. Meglio sfogarsi diversamente, magari portando avanti un hobby od occuparsi, in questo fine settimana, di qualcosa di divertente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA