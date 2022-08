Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 agosto 2022/ I pianeti di Ariete, Toro e Gemelli

La settimana chiude ufficialmente i battenti oggi, domenica 21 agosto 2022, ma c’è l’Oroscopo Paolo Fox a spiegarci come affrontare nel migliore dei modi questa giornata. Le sue previsioni in questo caso riguardano Ariete, Toro e Gemelli. Per il primo pare ci siano segnali positivi per quanto riguarda l’amore, peraltro è in una fase di recupero delle energie. Diversa la domenica degli altri due: fase di chiarimenti per il Toro, anche dal punto di vista sentimentale; discorso simile per i Gemelli, nel cui orizzonte ci sono nuove emozioni.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-26 agosto 2022/ Previsioni per Acquario, Pesci...

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, energia in recupero

Ariete: Luna favorevole, bene recuperare energia. Qualsiasi danno tu abbia subito, sappi che ci sarà comunque il modo di uscire fuori da tante questioni negative. L’Oroscopo Paolo Fox ricorda sempre che quando abbiamo un oroscopo buono, non è che non ci capitino impicci, però possiamo risolverli e prendiamo tutto con più filosofia e questo è importante! L’Ariete si arrabbia e se una cosa non va bene si infiamma: in qualche modo, in quei cinque minuti in cui perde le staffe, è meglio andarsene perché non si sa mai! Venere aiuta qualunque sentimento.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 agosto 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: l’amore…

Oroscopo Paolo Fox: la domenica di Toro e Gemelli

Toro, piano piano si vedrà la luce. In realtà, quello che sta accadendo da diverso tempo, da quando Urano è entrato nel tuo segno zodiacale diversi anni fa, è proprio una sorta di sottile e subdola ribellione che sta prendendo piede. Quindi è molto facile che dal 2018, silenziosamente, qualcosa sia cambiata nella vita dei nati Toro. Questo è un segno che registra le emozioni negative, ma prima di compiere azioni importanti ci mette tempo. Chissà che proprio da quattro anni alcuni Toro non stiano pensando a come rivoluzionare la propria vita sentimentale: ecco perché l’Oroscopo Paolo Fox dice sempre che chi ha una storia difficile forse l’ha già chiusa o messa i crisi, ma è anche vero che chi ha una storia ufficiosa la voglia rendere ufficiale. Insomma chiarire e capire se continuare o no. Ci sarà da discutere solo per questioni di soldi.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 agosto 2022/ Cancro, Leone e Vergine: la domenica…

Gemelli, questo è un cielo importante anche perché permette di parlare e chiarire dubbi. Non bisogna dimenticare che l’amore è sempre qualcosa che stimola a fare: quando siamo innamorati, non solo riusciamo meglio nel lavoro, ma abbiamo anche quella capacità di sorridere che viene meno se ci sentiamo un po’ abbandonati. Se c’è una buona intesa, dopo qualche incertezza, si andrà avanti lo stesso. Questo, secondo l’Oroscopo Paolo Fox, è un cielo che propone nuove emozioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA