Oroscopo Paolo Fox oggi 21 aprile 2020/ Cancro al top; Ariete in amore e lavoro…

Oroscopo ecco i segni più in forma di oggi secondo le previsioni di Paolo Fox

Con l’oroscopo di Paolo Fox andiamo a dare uno sguardo ai segni al top della giornata di oggi, 21 aprile 2020. L’Ariete vive la presenza di una Luna positiva nel segno che regala impeto e grande energia. Certo ci vuole questo per superare quelli che sono stati trascorsi non facilissimi. Marte favorevole regala la possibilità di superare tutto anche grazie alla vitalità. Il Cancro deve assolutamente sfruttare questo periodo, infatti Saturno non è più opposto e non crea più preoccupazione. Si troverà la forza per andare avanti anche se fino a poco tempo fa un momento complicato si era creato anche per la presenza di una persona provocatrice. I Gemelli cercano un riscontro, ma sicuramente la nota lieta è che finalmente si è capito che l’amore conta molto più di altre cose nella vita.

Quali sono i segni top sul lavoro secondo Paolo Fox e il suo Oroscopo?

LAVORO – Capitolo lavoro? Ecco quanto detto nell’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete deve fare attenzione a un Giove dissonante che fa capire come al momento sia importante anche cercare di capire come sistemare delle situazioni part time irrisolte. Si vive un certo precariato dall’inizio dell’anno e questo crea un po’ di preoccupazione. Forse è il caso di capire che le cose vanno fatte per gradi. I Gemelli finalmente capiscono l’importanza dell’amore e per questo potrebbero lasciare da parte il lavoro che è stato a lungo una priorità imprescindibile. Forse è il caso di gestire tutto con maggiore attenzione. L’Acquario è governato da Urano e questo porta a prendere delle decisioni sempre dall’oggi al domani, agendo d’istinto. A volte questo può essere un vantaggio, ma in altre circostanze si può rivelare anche un problema di non poco conto. L’importante è fare sempre e comunque tutto con la testa.

Oroscopo Paolo Fox: scopri i segni più fortunati in amore

AMORE – Diamo uno sguardo all’amore seguendo l‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Marte favorevole per il segno dell’Ariete regala vitalità dal punto di vista anche sentimentale. Chi ha al suo fianco la persona giusta può trovarsi a fare un passo importante. Il Toro deve cercare di essere positivo in toto, poi se c’è una persona interessante al fianco in vista dell’estate si può riuscire a raggiungere risultati importanti. Ricordiamo poi che i Gemelli hanno Venere nel segno e ce l’avranno fino ad agosto. Questo può portare a buone emozioni. Alcuni potranno già da subito verificare la solidità di alcuni rapporti. La Bilancia a maggio potrebbe vivere una crescita molto interessante che riguarderà anche il campo delle emozioni. Dopo due mesi non semplicissimi è arrivato finalmente il momento di voltare pagina e dare un’accelerata verso un futuro che potrebbe essere piuttosto roseo.



