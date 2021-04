Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 aprile 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

Per quanto concerne i segni di Aria ecco le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox: su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 21 aprile 2021 sono arrivati i responsi riguardanti Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per Gemelli e Bilancia

Si parte dai Gemelli: la giornata di oggi invita a progettare strategie vincenti che aiutino ad affrontare un fine settimana che vedrà l’opposizione lunare creare qualche disagio. Anche in amore presto si potrà contare su un buon recupero che permetterà di recuperare fiducia nei confronti del partner.

Ora tocca alla Bilancia: l’inizio di Aprile potrebbe aver visto nascere alcune tensioni in ambito relazionale, specialmente se ci si trova ad avere a che fare con Ariete, Cancro e Capricorno. I cambiamenti in atto sono molti e non sempre facili da gestire, per questo sarebbe bene cercare di fare le cose con calma e guardare al futuro con fiducia. Fine settimana molto positivo per ciò che riguarda i sentimenti.

Acquario cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Infine, ecco le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per l’Acquario: queste ore sembrano accompagnate da una grande stanchezza dovuta alle frequenti problematiche di carattere finanziario che potrebbero essersi affacciate di recente. Le tensioni da risolvere e l’insoddisfazione di queste giornate invitano a circondarsi di persone affidabili e comprensive.

