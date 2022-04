Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 aprile 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: che giornata sarà?

Il giovedì di Ariete, Toro e Gemelli: ecco quali sono le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per quanto riguarda questi segni, nella consueta rubrica su Radio LatteMiele trasmessa nella giornata di giovedì 21 aprile 2022.

Ariete: cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Ariete: Dovrete fare gli ultimi metri per arrivare al traguardo che, a partire dal mese di maggio, dovrebbe portare una versione più ottimistica della vita. Avete un carattere naturalmente ottimista ma anzi a volte vi dicono che volete comandare troppo e siete troppo caparbi ed impetuosi. Questa volta l’istinto e la voglia di emergere hanno binari preferenziali. Tante cose dipendono da voi. Ancora oggi c’è qualche segno di stanchezza, non solo perché siete dei fari ma anche perché vi piace dare indicazioni. Per i nuovi progetti e le nuove missioni da maggio si apre un capitolo nuovo della vita.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Toro e Gemelli

Toro: Giornata interessante, dovrete recuperare l’equilibrio interiore e una bella visione di voi e della coppia. Le stelle sono intriganti, perché voi stessi potrete esserlo. I prossimi due mesi saranno di riferimento. Qualcuno è stato contro di voi a lavoro o qualcun altro ha minato la vostra sensibilità in amore. C’è da recuperare ora.

Gemelli: State vivendo gli ultimi colpi di coda di un periodo non tanto negativo quanto lento e difficile. Voi però state perdendo la pazienza perché volete tutto e subito, se c’è qualche causa in corso, dovete presentare un ricorso o dovete protestare contro una tassa ingiusta o scorretta, per maggio le stelle sono con te. L’Oroscopo Paolo Fox si augura che dal 10 maggio ci sia qualcosa di più per tutti. Lo vedremo nei prossimi giorni.

