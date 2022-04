Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 aprile 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: la giornata

L’Oroscopo Paolo Fox propone le sue previsioni per i segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario: scopriamo cosa ha detto il celebre astrologo nella sua rubrica su Radio LatteMiele per la giornata di giovedì 21 aprile 2022.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata della Bilancia

Bilancia: Arrivare ad un accordo è molto importante, per dispute d’amore e tra parenti dipende dalle situazioni ma è importante fare pace con se stessi e star meglio. Bisogna prepararsi a una seconda parte dell’anno che non sarà davvero spericolata. Molti lo sanno perché hanno già affrontato dei problemi personali o fisici. Discreta energia ancora presente e la giornata di oggi spingerà ad evitare polemiche.

Amore e lavoro per Scorpione e Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: I sentimenti sono importanti, anche se a volte fate finta di nulla. Siete le persone più forti nei rapporti sentimentali ma dovrete fare attenzione se avete a che fare con persone che non sono dalla vostra parte, come Gemelli o Sagittario. Ci sono persone con cui parlare non è facile. Buone stelle per il fine settimana.

Sagittario: Un amore può nascere anche all’improvviso ed un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di più. I prossimi mesi saranno utili proprio per questo. L’Oroscopo Paolo Fox ricorda che progetti favoriti stanno per partire, qualcuno anche per il 2023.

