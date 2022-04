Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 aprile 2022/ Cancro, Leone e Vergine: tutte le previsioni

Oroscopo Paolo Fox le previsioni di oggi 21 aprile 2022 per Cancro, Leone e Vergine

Andiamo a scoprire quelle che sono le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox nella rubrica trasmessa su Radio LatteMiele per la giornata di giovedì 21 aprile 2022 per quanto riguarda Cancro, Leone e Vergine.

Cancro: che giovedì sarà?

Cancro: Per voi fare i conti con la realtà è difficile ma anche con la fantasia non è facile. Se avevate idealizzato una persona adesso le cose cambiano. Certi percorsi sentimentali in casi disperati sono stati interrotti e altre situazioni saranno invece messe in discussione. L’Oroscopo Paolo Fox sottolinea che nel lavoro dovete portare i progetti senza pretendere troppo. Meglio navigare a vista, anche se non dovete accontentarvi.

Oroscopo Paolo Fox, tutto su Leone e Vergine

Leone: Avete un cielo di piccole o grandi soddisfazioni, bella ricompensa per te, specialmente se state facendo qualcosa di nuovo o vi siete messi in gioco. Diranno di voi che siete bravi. La parte centrale dell’anno è molto intrigante. In amore però ci sono stati molti quid pro quo. Il Leone mostra spesso una sicurezza che non ha, forse la più grande sicurezza arriva specialmente per voi quando sono gli altri a dirvi che siete in gamba. Presto si sbloccheranno dei progetti.

Vergine: Dovete avere pazienza, ci sono giornate in cui non riuscite a mettere d’accordo qualcuno e probabilmente anche i più puntuali e precisi dovranno far i conti con i ritardi degli altri. Questa non è una giornata migliore, oggi i tempi si allungano. Il fine settimana, soprattutto la giornata di sabato, sarà migliore. Non arrivate all’ultimo a fare le cose.

