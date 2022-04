Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 aprile 2022/ Tutto su Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco la giornata di Capricorno, Acquario e Pesci: su Radio LatteMiele l’Oroscopo Paolo Fox propone le sue previsioni giornaliere di giovedì 21 aprile 2022 per quanto riguarda questi segni dello Zodiaco.

Come andrà il giovedì del Capricorno?

Capricorno: E la settimana migliore per mettere a posto i contenziosi aperti. L’Oroscopo Paolo Fox ricorda che se c’è una situazione poco chiara, se una relazione non va ancora di più dovrete essere onesti con voi stessi. Le prime due settimane di maggio si presenteranno come fondamentali per risolvere un problema. Chi ha bisogno di una riconferma chieda e non sia orgoglioso. In questi giorni è importante anticipare i tempi.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per Acquario e Pesci

Acquario: Saturno vi ha fatto essere più concreti per amarvi e scendere subito in campo contro chi ha ragione se qualcosa non va. Momento di buona forza e dovete arrivare al dunque. Se avete idee in mente mettetevi in gioco. Sicuramente la seconda parte dell’anno avrà buone prospettive. Molto presto novità da sfruttare.

Pesci: Oggi siete riflessivi e pensierosi, capita e voi siete belli anche per questo. Siete dolcemente complicati, ci sono giorni in cui siete facilmente decifrabili ed altri in cui siete più criptici. Oggi capirvi non sarà così facili. Le persone che si trovano intorno a voi non devono tormentarsi. Cercate di organizzare qualcosa per il fine settimana. Cielo importante per dimenticare chi vi ha fatto del male.

