Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 21 dicembre 2019: Scorpione, Capricorno, Sagittario, Pesci

Oroscopo di oggi 21 dicembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista su LatteMiele, nota stazione radio, anche per la giornata di oggi, sabato 21 dicembre 2019. Il noto astrologo ha parlato segno per segno durante la rubrica Latte e Stelle. I Pesci sono pronti a vivere un momento interessante nel quale si vuole condividere qualcosa con la propria metà. C’è un cambiamento significativo per quanto riguarda l’Acquario che ormai da troppo tempo ha Urano dissonante e che presto troverà anche Saturno entrare nel segno per imporre delle novità. Lo Scorpione ha una buona situazione astrologica, ma deve anche essere in grado di sfruttarla con forza e determinazione. Serve attenzione e la voglia di fare per arrivare alla metà. Il Sagittario è felice di fare tante cose giorno dopo giorno. C’è un bel cambiamento in corso che potrebbe portare a realizzare finalmente i propri sogni, serve però un bel po’ di determinazione. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 15-20 dicembre di Paolo Fox.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione cosa prevede l’oroscopo di oggi?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare da vicino i segni nei loro dettagli partendo da Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: si è sotto pressione e si deve inventare qualcosa di nuovo nella vita, facendo cose importanti. Non si predona se traditi o se hanno ricevuto un’offesa. Si è pronti a reagire a persone che non sono state leali. Vergine: il segno ha dovuto cambiare ufficio o aspetta una vendita per recuperare soldi avrà buone risposte la prossima settimana. Ci sono molti pianeti che riusciranno a bloccare trattative e che permetteranno di dimenticare una fase di stallo che dura da settimane. Bilancia: In amore non si deve cambiare, ma devono cambiare le persone attorno se non si sono comportate come avrebbero dovuto. Il fatto che Saturno è dissonante porta sempre troppe cose da fare. Scorpione: il segno ha una buona situazione astrologica e già da questa notte vivrà una passionalità, ci si dovrà occupare di più dell’amore che è stato svagato e distratto negli ultimi tempi. Si deve avere anche un po’ più di amore per sé stessi. Sembra quasi che non si voglia godere della serenità, della felicità che la vita propone.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox per andare a leggere cosa detto per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: Attenzione alle dispute legali, anche se Giove non è più nel segno ha fatto qualcosa. Questo periodo porta delle situazioni alle coppie forti che vogliono costruire un futuro sereno. Capricorno: non si sta a guardare. Non è questo quello che il segno desidera dalla vita. Le contemplazioni sono importanti per maturare meglio delle idee da mettere a frutto. Il 2020 impone dei cambiamenti importanti e desidera che si faccia qualcosa in più piace questo cielo che può regalare delle ispirazioni importanti. In amore non si devono mettere contro delle persone e impuntarsi su chi non è disponibile. A volte la testardaggine è un freno alla vera realizzazione. Acquario: dall’anno passato c’è una situazione di cambiamento. Urano è dissonante da marzo. Bisogna arrivare al 2020 quando ci sarà la resa dei conti. Saturno arriverà tra qualche mese e chiede di fare quello che si era deciso da tempo di fare, anche una cosa importante. Il segno fa le cose contro corrente, spesso si dimostra una certa predisposizione a fare qualcosa già da giovanissimi. C’è voglia di fare precocemente, ma bisogna costruire qualcosa di bello. Pesci: tra oggi e domani si fa il possibile per stare vicino alla persona che si ama, si può avvicinare la persona che interessa e provare un feeling. Le coppie in crisi che erano lì lì per chiudere tutto hanno recuperato. Successo nel lavoro e inizia ad esserci positività, se qualcuno vuole attaccare non ce la farà. Non si ha più Giove contro e tutte le tensioni si potranno risolvere presto. Ci si deve preparare a un Capodanno che sarà di successo. Si deve mettere da parte la malinconia e aprire le porte all’amore.

Paolo Fox, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Concludiamo l’analisi studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: Prima di aprile o maggio certe situazioni non si possono mettere in regola. Si deve programmare la domenica che si dovrebbe passare al fianco delle persone che si amano di più. Toro: il segno deve parlare con molta attenzione in questa giornata perché la stanchezza può fare brutti scherzi e molti da novembre devono fare dei conti in più. Gemelli: va meglio e se si ha un progetto da portare avanti. Un po’ di attenzione ci vuole e anche nei legami con Sagittario e Pesci. Cancro: un’intuizione potrebbe arrivare in questo momento. Si devono organizzare al meglio i prossimi giorni che non devono essere vittima di malinconia o del passato. Il segno è legato a ciò che è stato e anche a persone che non ci sono più. Quando arrivano le feste arrivano anche i ricordi che sono struggenti e possono portare anche a sentirsi un po’ vittime degli eventi. Si deve reagire almeno quest’anno.



