Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 dicembre 2020/ Ariete, Leone e Sagittario…

Imperdibile l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Foxin questa domenica 20 dicembre 2020. In questo spazio dedicato alle parole dell’astrologo nella rubrica Latte & Stelle sulle frequenze di Radio Latte e Miele ci occupiamo in particolare dei segni di Fuoco: dunque Ariete, Leone e Sagittario.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Cominciamo la nostra carrellata di segni dall’Ariete: questo inizio settimana sembra regalare una buone energia, ma la presenza di Sole e Mercurio in aspetto dissonante segnala ancora la necessità di risolvere alcuni problemi che potrebbero compromettere la regolare evoluzione di alcuni progetti previsti per il 2021.

Nati Leone? Queste stelle invitano a prendere alcune importanti decisioni, lasciandosi alle spalle sbagli e rimpianti. La tensione portata da alcune situazioni che sembrano non funzionare dovrebbe essere tenuta fuori dai legami familiari e contrastata grazie ad un po’ di relax.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario: questo lunedì potrebbe rivelarsi un po’ sottotono e ricca di indecisioni, ma già a partire da mercoledì si potrà notare un buon miglioramento. Venere nel segno invita a riscoprire un sentimento ritrovando la voglia di amare.



