Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 dicembre 2020/ Gemelli, Bilancia e Acquario

Segni d’Aria protagonisti delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di questa lunedì 21 dicembre 2020 su Latte & Stelle, la trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Occupiamoci allora di Gemelli, Bilancia e Acquario: cos’hanno in serbo gli astri?

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Si comincia dai Gemelli: questo lunedì sembra portare qualche nuova idea capace di contrastare ogni possibile malinconia. Una caratteristica di questo segno è la capacità di saper sfruttare le avversità per dare nuovo slancio ai propri progetti: questo potrebbe rivelarsi un punto di forza in vista del prossimo anno.

E la Bilancia? Nonostante Giove e Saturno non siano più contrari, in questi giorni potrebbe manifestarsi un po’ di frustrazione dovuta all’incapacità di capire come rimettersi in gioco.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Chiusura per l’Acquario: queste giornate invitano a concentrarsi sui progetti più concreti lasciando da parte le illusioni irrealizzabili. La presenza di Giove e Saturno nel segno potrebbe aiutare a conquistare la dimensione pragmatica necessaria.



