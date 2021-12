Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 21 dicembre 2021.

I nati sotto il segno dell’Ariete questa settimana sentono un po’ di pressione addosso. Anche ieri c’è stato questo senso, non dico di disagio, ma insomma, di grande stanchezza. Il Natale è la festa in cui in qualche modo l’amore dovrebbe trionfare, ma è proprio un sentimento che manca? O magari sei distratto da tante altre cose? In realtà sei in battaglia contro qualche nemico, forse anche in qualche modo in lotta con te stesso, se pensi di aver sbagliato alcuni progetti, ma c’è tempo per rimediare e direi che tutto sommato, anche se questo Natale nasce con un po’ di noia, alla fine avrai una buona vittoria. Dal punto di vista legale, burocratico già potrebbe essere arrivata qualche buona notizia, comunque abbiamo un inizio di anno importante: ne parlerò.



Per il Toro: secondo l’Oroscopo Paolo Fox i nati sotto il segno del Toro sono molto passionali e credo che questo sarà un Natale molto bello, quanto meno c’è la predisposizione da parte tua a vivere una situazione di grande amore. Vuoi circondarti di persone carine, magari anche arredare la casa in maniera piacevole per il Natale. Al Toro piacciono molto le atmosfere: è vero che è un segno di terra e quindi dovrebbe essere abbastanza tecnico nell’amministrarele emozioni, ma quest’anno vuoi liberarti di un peso. Proprio tra venerdì 24 o sabato 25 potrebbe esserci una bella sorpresa e addirittura, per chi gioca sotto l’albero, una bella vincita, senza esagerare per carità. Io penso che arrivino delle belle soddisfazioni nonostante, questo lo dico sempre, sul lavoro entro aprile o maggio ci saranno dei cambiamenti, voluti dal destino o da te.

L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: è necessario adesso iniziare a organizzare un Natale carino e piacevole: il rischio di annoiarsi o di ritrovarsi in una condizione conflittuale è alto, oppure semplicemente che non ci sia tanto da fare. Per esempio avevi programmato di andare in un posto e magari questa cosa sarà rimandata alla prossima settimana. Non affliggerti per nulla e soprattutto ricordati che questa è una settimana che parte in maniera interessante, perché proprio le giornate di martedì e mercoledì sono ancora intriganti e in qualche modo proteggono. Poi proprio tra il 24 e il 25, ripeto, bisogna organizzare qualcosa di divertente.

