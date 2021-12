Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 21 dicembre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno: superstar del Natale, potresti anche sfidare i parenti a tombola, comunque a parte gli scherzi, credo proprio che questo sia un momento in cui la percezione della realtà è talmente viva che ti permette anche di fare anche progetti per il futuro. Grazie ai capricorno, potrebbero sbocciare grandi amori. Sei proprio tu che in questo momento diventi più affascinante, punto di attrazione per molti: fatti vedere in giro!

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario. Un segno che detesta essere comandato. Sapiamo che questo è un segno libero. Quando ci si impegna molto nel lavoro, anche se non si ha un capo diretto con cui discutere, bisogna rispondere a certe proposte, insomma si rimane schiacciati dalle responsabilità. Quindi questo è un momento in cui l’Acquario, fortissimo questa settimana, vuole liberarsi di qualche peso superfluo e anche per quanto riguarda l’amore, ci sarà una bella vivacità Settimana intraprendente, giovedì magari un po’ sottotono, però in generale grande recupero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: è importante non pensare al passato, anche se questo in arrivo sarà un Natale che farà notare una differenza, una mancanza, e questo non deve impensierire, non deve creare dei problemi: mi raccomando! Intanto in questa giornata sei forte e io penso proprio che tanti avranno voglia di iniziare un nuovo progetto, già dalla fine di quest’anno. Emozioni in corso in arrivo nei prossimi mesi. Non sottovalutare l’amore! Capricorno e Scorpione segni di riferimento.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

© RIPRODUZIONE RISERVATA