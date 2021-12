Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di martedì 21 dicembre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro: cari Cancretti, è normale a fine anno fare una sorta di bilancio di quello che c’è stato. Questo è stato un anno che probabilmente ha tolto qualcosa e ha permesso anche di affrontare nuove sfide e nuovi progetti. In realtà però la maggioranza dei Cancro non si sente del tutto soddisfatta: c’è chi rimpiange di aver fatto una scelta che ora considera sbagliata, c’è chi semplicemente rimprovera il partner perché non è abbastanza presente. Ancora questa giornata del 21 dicembre sembra un po’ sotto stress, quindi nei rapporti con Ariete, Leone e Bilancia ci vuole pazienza. In amore è necessario recuperare un po’ di fiducia.

Il Leone non vede l’ora di definire meglio la propria situazione lavorativa, perché per vari motivi è complicata. C’è magari chi ha concluso un ciclo e sta per partire in un’altra condizione e sta cercando di fare altre cose e ricordo che ci sono delle persone che vorrebbero avere di più, che vogliono essere consapevoli e partecipi del futuro di una società, oppure adesso devono sostituire un’altra persona e non vogliono apparire meno di chi c’è stato prima. Quello che non vedo tanto è il premio economico: anche chi ha ricevuto una promozione, forse si chiede: “Sì, adesso sono aumentate le responsabilità e i guadagni?” Calma! Ci vuole un po’ di pazienza. Già alla fine dell’anno la buona notizia è che Giove non sarà più opposto. Intanto in questa giornata però un po’ di pazienza ci vuole, perché tutto sembra un po’ più difficile da gestire e ogni tanto devi ribadire le tue ragioni arrabbiandoti e questo non va bene.

Vergine, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox sottolinea un cielo importante che avrà un picco massimo fra venerdì e sabato. Io mi auguro che la maggioranza dei nati Vergine viva un bellissimo Natale, fatto di emozioni, di sensazioni positive.

Gli unici a non vivere questo momento di forza sono quelli che magari si sono un po’ arenati, isolati. Sapete che quando si inizia a stare un po’ da soli, magari dopo una separazione o dopo una difficoltà affettiva, diventa più difficile tornare presenti nella realtà, perché si perdono i contatti e non ci si ricorda neanche più come fare per avvicinare le persone. Spero sia il caso di pochi perché le coppie forti e motivate sono veramente al top e oltretutto questo è un bel periodo per fare incontri speciali e adesso non è più così difficile farli, certo bisogna stare attenti però i social o comunque anche le relazioni che nascono nel periodo che viviamo sono anche più semplici da gestire. Quindi invito i cuori solitari a guardarsi attorno e coloro che hanno un grande amore a sviluppare al meglio e posso parlare anche di un periodo fertile. Buone idee per il 2022.

