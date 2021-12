Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 21 dicembre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox non è un cielo difficile, è solo un cielo pensieroso: è come se ci fossero delle nubi e queste nubi spesso per la Bilancia rappresentano piccole o grandi ansie. Quante volte ti sei bloccato, fermato di fronte a una situazione che riguardava una scelta? Non sapevi se continuare o no, magari aspettavi che fossero gli altri a fare una scelta così che tu fossi condizionato a seguirla, però aspetta un attimo! Capisco che non tutto quadri o che magari in questo periodo ci siano dei piccoli conflitti, per esempio anche in amore. Penso alle coppie che lavorano insieme, per cui ogni tanto veramente ci sono delle fasi di grande insoddisfazione, ma devi essere più comprensivo. Naturalmente ci sono quei Bilancia che abbozzano, ovvero digeriscono il rospo, e quelli che invece diventano un po’ più permalosi, caparbi: in entrambi i casi però rimane aperto un discorso e soprattutto la sensibilità non si discute. Chi riesce a fare la voce grossa, alla fine sta male e si trova ad avere a che fare con una persona che è lontana, soprattutto se questa persona è molto amata.

Se sei dello Scorpione martedì 21 dicembre è forte! Avremo anche una bella Luna intorno a Natale e quindi nessuno mette in discussione la tua capacità di azione che sarà ancora più grande nei prossimi mesi. È un cielo che invita anche a cambiare: un ruolo, una mansione, un orario. Di questo parlerò meglio nelle prossime settimane e intanto sviluppa un progetto in vista del Natale.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox: devi preoccuparti di non vivere un Natale pieno di ansie e tensioni. Se c’è un progetto di partenza in questi giorni forse sarà rimandato, dovrai modificarlo e invece i grandi progetti per il 2022 sono già in pista e addirittura situazioni che si sono bloccate, ripartiranno. Marte nel segno regala una grande creatività.

