Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox che come ogni giorno propone le sue frequenze su Radio Latte e Miele si concentra sui segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Ecco quali sono le previsioni della giornata di oggi 21 dicembre 2022 per questi quattro segni, come sempre alle prese con alti e bassi.

Oroscopo di Paolo Fox: la giornata di Leone e Vergine

Leone, Una giornata un po’ strana: sarà che vorresti arrivare al 24 dicembre senza troppi obblighi e fastidi e stai tentando di recuperare un po’ a livello professionale. Ripensamenti sono possibili in amore? Dipende: diciamo che al momento il Leone è molto paziente, ma a gennaio non lo sarà più.

Vergine, Sono molto contento di poterti annunciare che le grandi fatiche, anche le problematiche fisiche (dipende ovviamente sempre da caso a caso), piano piano si risolvono. Credo quindi che questo sia un periodo di premiazioni, di esiti favorevoli, di miglioramento. Ognuno ha il suo cielo e contano l’ascendente e altro, però avere un segno zodiacale potente significa anche realizzare un piccolo grande desiderio e le coppie che si vogliono bene non devono fare altro che avvicinarsi.

Oroscopo di Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, previsioni

Bilancia, Non è un “periodo no”, ma ogni giorno hai un pensiero di troppo e non vorrei che questi pensieri fossero concentrati sul 2023: “Che cosa farò? È giusto quello che ho fatto nel passato? Ho parlato poco o troppo?”: la Bilancia vive di ripensamenti e a volte ha anche ragione a sentirsi un po’ “fluttuante”. Penso ai Bilancia, ad esempio, che non hanno avuto un buon rapporto in amore oppure per mesi o anni hanno amato tanto una persona, l’hanno messa su un piedistallo e poi, improvvisamente, si son resi conto che questo piedistallo scricchiola e c’è qualcosa che non sta andando come dovuto.

Scorpione, Continua la fase allegra e importante e il Sole inizia un transito particolare. Lo Scorpione è un segno d’acqua, quindi è fratello zodiacale del Cancro, dei Pesci e penso che i segni d’acqua siano meravigliosi, perché per amare sono davvero i campioni dello zodiaco. Tuttavia, proprio perché si investe tanto in amore e nelle amicizie, si rischia di rimanere delusi da chi non segue un certo percorso d’amore. Ora, non è che tutti debbano fare quello che tu vuoi e pensi: essendo governato da Marte, a volte puoi diventare un po’ prepotente. Questo è un momento in cui alcune relazioni saranno messe alla prova e gennaio sarà un mese in cui, se una storia non va, sarà portatore di qualche dubbio.

