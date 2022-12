Oroscopo Paolo Fox oggi, 21 dicembre 2022/ Previsioni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Per questo mercoledì vediamo cosa ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox nel consueto appuntamento su Radio Latte e Miele per quanto riguarda questo quartetto di segni: le previsioni per la giornata per quanto riguarda Ariete, Toro, Gemelli e Cancro mentre la settimana si approssima ormai al weekend.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, le previsioni

Ariete, Se qualcosa non va, in famiglia, nei rapporti con gli altri, tra genitori e figli oppure semplicemente perché sei talmente esausto che non vedi l’ora che arrivi Natale, non tanto per festeggiare, ma per prenderti qualche giorno di relax, stai al gioco! È inutile fare più di quello che puoi. Questo non è un “periodo no”, ma è un momento in cui veramente ti senti sotto pressione. La cosa buona è che queste tensioni planetarie sono legate a pianeti veloci, del tutto passeggeri, e quindi da gennaio andrà meglio. Non dimentico che Giove è tornato nel tuo segno da poche ore, quindi c’è una bella prospettiva per il 2023. Questa fatica però non ti permette di fare tutto e subito.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Toro, Questa è una giornata utile, la Luna non è più opposta e ci sono novità per quanto riguarda i sentimenti! Chiaro che molto dipende da quello che vuoi vivere e fare e le coppie separate potrebbero, mi auguro, trovare un accordo entro questo mese. Chi vuole vivere una passione al top o ufficializzare una storia andrà avanti senza esitazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 21 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: tutto su Gemelli e Cancro

Gemelli, Tutti i contenziosi aperti, nel corso degli ultimi due mesi, potranno essere piano piano risolti. Chiaramente dipende da quello che hai combinato: se c’è un piccolo problema, si risolve bene, ma se hai sbagliato per superficialità, hai esagerato con le spese, insomma ci sono dei fastidi maggiori, ci vorrà un po’ di pazienza e forse anche l’aiuto di una persona che ti permetterà di superare e scavalcare qualche ostacolo. L’amore, in questo momento, è “sotto traccia” direi, nel senso che c’è, ma non abbiamo una Venere pimpante, come quella che ci sarà a gennaio. Attenzione però: le nuove storie vanno portate avanti e non escludo che proprio il 2023, per chi è rimasto solo, sia foriero di buone novità. Una storia nata per gioco, anche in questo periodo, diventerà qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri settimana 19-25 dicembre 2022/ Classifica segni

Cancro, I ripensamenti sono all’ordine del giorno, per quanto ti riguarda, perché sai di essere una persona dotata di una sensibilità al di sopra della media. Se questo da una parte ti rende “il poeta dello zodiaco”, “l’emotivo” che riesce ad attraversare anche le situazioni più difficili con un grande coraggio, dall’altra provoca momenti in cui l’introversione e una certa critica spietata, persino nei tuoi confronti, prendono il sopravvento: il destino dell’amore è nelle tue mani.











© RIPRODUZIONE RISERVATA