Oroscopo Paolo Fox oggi, 21 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

E’ arrivata la giornata di mercoledì con l’Oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni in onda come ogni giorno su Radio Latte e Miele. Ultimi quattro segni dello Zodiaco sotto osservazione, tocca a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci scoprire cosa c’è da aspettarsi mentre la settimana entra nella sua seconda parte.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle per Sagittario e Capricorno

Oroscopo Sagittario

Stelle migliori per programmare qualcosa di buono sul lavoro: spero che i liberi professionisti abbiano messo già in gioco le proprie qualità. Ho visto che gli ultimi due mesi, da questo punto di vista, sono stati importanti. Oggi abbiamo: Luna nel segno e Giove favorevole. Ardimento, avventura, emozioni: cos’è che ti piace? Cosa vuoi fare? Spero che tu non punti troppo in alto. Questo è un momento particolare anche per vivere nuove emozioni e l’unico problema potrebbe nascere se ci sono due persone nel tuo cuore.

Oroscopo Capricorno

“Prima il dovere e poi il piacere”: questo pensiero è tipico del Capricorno, soprattutto dopo i 30/35 anni, perché magari a 20 un Capricorno si diverte anche, però non ci dimentichiamo che il Capricorno si chiede sempre cosa farà nella vita e più di tutto come si manterrà. Se poi ci sono delle persone di riferimento, ancora di più questo senso di responsabilità cresce e ancora più grande è se, addirittura, si cerca nella vita un lavoro proprio di responsabilità: quindi ora sei responsabile di ciò che fai tu e di quello che fanno gli altri. Le nuove storie d’amore sono molto interessanti.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, il mercoledì

Oroscopo Acquario

Sincerità, disponibilità, senso dell’amicizia: queste caratteristiche sono tipiche del tuo segno. Ogni tanto però anche tu avresti bisogno di un gesto di solidarietà, perché dai e fai molto per gli altri e, a volte, le persone che ti stanno intorno danno tutto per scontato. Questa è una giornata in cui potresti essere un po’ provocato da persone che, da tempo, cercano di metterti alla prova. Inutile tentare di fare delle cose che non ti piacciono! Da oggi in poi, soprattutto in vista del 2023, devi dare spazio a una piccola rivoluzione che è già in corso nella tua vita.

Oroscopo Pesci

Avere stelle importanti è utile per uscire da una situazione emotiva e sentimentale poco chiara. Se non sei riuscito a superare un problema, impegnati. Per quanto riguarda l’amore, il nuovo transito di Venere permette di vivere emozioni sincere. Insomma, le stelle piano piano tornano dalla tua parte, purché tu non ti faccia trascinare da sensazioni negative.











