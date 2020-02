Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 febbraio 2020/ Ariete al top, ma amore e lavoro per Acquario e Gemelli…

L’oroscopo di Paolo Fox ci mostra anche per oggi, 22 febbraio 2020, i segni che si possono considerare al top seguendo quanto raccontato ai microfoni di LatteMiele. L’Ariete tra oggi e domani recupera serenità anche grazie a una Venere decisamente favorevole. Il Toro è pronto a vivere un sabato pieno di grandi eventi e soddisfazione, ma sarebbe meglio programmare tutto con meticolosa attenzione per evitare di vivere delle tensioni. I Gemelli vivono una giornata molto utile per farsi avanti e poter risolvere un conflitto che da diverso tempo sta creando un po’ di pressione. È una giornata piuttosto positiva per quanto riguarda la Vergine che però domani avrà un leggero calo. Si devono dunque sfruttare oggi tutte le possibilità che ci si troverà eventualmente a raccogliere. L’Acquario è pronto a vivere 48 ore di grandi emozioni, proiettate verso un futuro che può essere decisamente importante con un 2020 che si preannuncia pieno di vittorie.

LAVORO – Ora soffermiamoci sul campo del lavoro, analizzando da vicino quanto raccontato dall’oroscopo di Paolo Fox per oggi 22 febbraio 2020. Il Leone si trova di fronte a delle perplessità non facili da superare a causa dell’opposizione della Luna. Questo si potrebbe andare a riservare sulle aspettative che molto spesso non sono all’altezza di quello che ci si aspetta. Il Toro può fare grandi cose, ma in questo weekend si deve programmare verso un futuro che potrebbe essere molto intrigante sotto diversi punti di vista. La Vergine deve sfruttare la giornata, visto che domenica ci sarà un calo non facilissimo ad accettare. Forse questo è un momento in cui si deve prendere al volo la situazione che capitano per evitare di rendere tutto vano domani. Il Capricorno potrebbe trovarsi a vivere alcune situazioni non facili da gestire con delle perplessità in campo professionale.

AMORE – L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare da vicino il campo dell’amore. L’Ariete sembra pronto a recuperare un po’ di serenità che aveva perso in questi ultimi mesi. I Gemelli sono effervescenti e molto presto potrebbero trovarsi a vivere delle situazioni interessanti verso il futuro. Però ci si deve fare avanti ora perché domani potrebbe esserci qualche conflitto di troppo. Da stasera il Cancro potrebbe recuperare molto dal punto di vista sentimentale, visto che di recente c’è stato un calo e alcune difficoltà nel gestire le proprie emozioni. L’Acquario è in un momento interessante nel quale può trovare la forza di esprimere il suo amore, con una voglia d’amare che da moltissimo tempo governa il cuore. Il Capricorno deve trovare la forza per riuscire a recuperare dopo che si è messo un po’ da parte il cuore per puntare sul lavoro. Forse è il caso di riflettere sulla direzione delle prossime scelte.



