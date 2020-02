Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 febbraio 2020/ Bilancia, Sagittario, Pesci e…

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio 2020: Bilancia, Sagittario e Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare per oggi, 21 febbraio, i segni di Bilancia, Sagittario e Acquario. Bilancia: in questo marasma planetario degli ultimi tre giorni si spera di non essere finiti sotto pressione, altrimenti si rovina tutto e si rischia di vivere qualche difficoltà. Potrebbe cambiare qualcosa in primavera. Ci sono dei giochi di squadra da capire e vedere come andrà a finire. Sagittario: c’è sempre voglia di vivere nuove esperienze e frequentare luoghi diversi. La fortuna è non rimanere mai nello stesso luogo e nella stessa opinione. C’è la capacità di cogliere i frutti della propria ricerca. Più si fanno esperienze, più si migliora. Bene in amore se si cerca si trova. Acquario: si cerca una novità, ma attenzione a fare bene i propri conti perché non è un periodo tranquillo a livello economico. Dire basta è un colpo di teatro ma non la migliore cosa da fare perché non ci sono grandi sicurezze a livello economico. Ci si deve preparare a discutere.

Oroscopo di oggi per Pesci, Toro e Vergine

Ecco quanto raccontato dall’oroscopo di Paolo Fox per i segni di Pesci, Toro e Vergine. Pesci: crescita con un picco massimo previsto per domenica. Incontri, amicizie e relazioni favorite. Si devono vivere emozioni vere non filtrate da una personalità che non appartiene. In amore come si fa ad essere razionali? Se piace una persona come si fa a dire di no anche se il rischio è che non è quella giusta. Se ci riesce qualcuno non è un Pesci. Si deve dare spazio ai sentimenti. Gli amori già nati sono importanti. Toro: tensione nelle prossime ore, risolta domenica a chi ha progetti in ballo. Se si cerca una risposta fino alla metà di marzo ci sono grandi stelle. Vergine: per questo weekend solo domenica batte la fiacca. Si è tra i segni più forti. Se questo benessere non corrisponde a quanto si fa allora vuol dire che si sta troppo in difesa. Se c’è una buona base ci si può accontentare. Non si deve partire prevenuti se c’è una storia che interessa.

