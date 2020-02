Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 febbraio 2020/ Scorpione, Cancro, Ariete, Leone e…

Paolo Fox, oroscopo oggi 21 febbraio 2020: Ariete, Cancro e Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox è nuovamente in onda come ogni giorno su LatteMiele, diamo un’occhiata per oggi, 21 febbraio 2020, ai segni di Ariete, Cancro e Scorpione. Ariete: il segno si è trovato più volte fermo e se non si sopportano i blocchi. Questi saranno piano piano superati perché si è onesti e forti, ma anche vogliosi. Più ostacoli si pongono e più si cerca di superare i blocchi. Per i sentimenti è un oroscopo importante. Se il lavoro non va magari l’amore sarà rinnovato. Si apprezzano le persone quando non sono a disposizione. Magari da un allontanamento si può capire quanto una persona è importante. Cancro: negli ultimi tre giorni tutto è stato ombroso e la qualità dei consigli non è stata quella giusta. Così non si è dato ascolto a chi sta attorno. Non è un periodo di debolezza, ma di grandi indecisioni. Se c’è una storia che non va si deve stare attenti. Umore stabile. Scorpione: venerdì e sabato si sarà esausti, ma poi si recupererà. Dal punto di vista fisico c’è qualcosa da riprendere. Il Sole ha iniziato un buon percorso. C’è bisogno di recuperare energia e tempo, ma le occasioni non mancano.

Gemelli, Capricorno e Leone: l’oroscopo oggi Paolo Fox

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con i segni di gemelli, Capricorno e Leone. Gemelli: venerdì e sabato giornate baciate da una Luna favorevole. Oroscopo in lieve rialzo perché il lavoro chiede troppo tempo. C’è bisogno di qualche consiglio, ma spesso si fa tutto da soli. In amore si può rivalutare una storia. Capricorno: weekend di crescita con picco massimo domenica. Tornare al passato può capitare. Non si butta via niente con una cantina immaginaria piena di ricordi ed emozioni. La memoria ogni tanto va scaricata. Dopo un po’ si devono cancellare i file inutili e non importanti. Questo momento è importante per cercare di definire quello che si desidera dal futuro e dal presente. La memoria conta, ma ciò che è inutile va eliminato. Leone: in queste ore c’è la Luna opposta e si rischia di essere più polemici del solito. Quando si vede che qualcosa non funziona si inizia ad essere agitati e si litiga con chi è attorno che si ritiene responsabile dello stato. Si deve stare tranquilli.

